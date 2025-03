Así luce Felipe Centeno, se sinceró sobre la enfermedad que padece

Hace más de una década un niño cautivó al Ecuador con su talento y picardía. Felipe Centeno enamoró al país en su participación en ‘Pequeños Gigantes’, para posteriormente involucrarse en la música e invitarnos a soñar con una estrella.

Lastimosamente, una enfermedad y pérdidas familiares pusieron un freno a su carrera. Este 2025 salió a dar una entrevista para abrir su corazón y relatar los momentos duros que ha tenido que enfrentar.

Felipe Centero habló de la pérdida de su madre. Captura de pantalla.

Felipito sufre de escoliosis múltiple, la misma se desarrolló como consecuencia de su problema de crecimiento. Él tuvo que tomar medicamento de miles de dólares para combatir este problema, además que su madre falleció dejando un enorme vació en su vida.

“Tuve que inyectarme hormonas de crecimiento, mi mami hizo todo lo posible para recaudar fondos. 5 mil dólares cada hormona de crecimiento”, relató en una entrevista para Última Hora.

Felipe Centero volvió a la música mientras combate su enfermedad. Captura de pantalla.

“Tengo una escoliosis múltiple, eso no me deja crecer con tranquilidad. No puedo caminar como lo hacía antes, fue una enfermedad que llegó de un día para el otro”, resaltó con lágrimas en su rostro.

Su mayor sueño

Conteniendo el llanto, Felipe relató que tenía el sueño de presentarse en Viña del Mar. Además, quería comprarle una casa a su madre y traer el codiciado premio del ‘Monstruo de la Quinta Vergara’ al Ecuador.

Felipe Centero habló de la pérdida de su madre. Captura de pantalla.

“Creo que Dios quiso que pase estas cosas. Creo que es la razón por la que tengo este don, sin él no podría hacer nada. Había muchas veces que lloraba por volver a la música, lloraba para operarme y volver a la música”, confesó.

Felipe Centeno a regresado a la música, además de subir a varios escenarios para volver a buscar ese camino que lo lleve al éxito.