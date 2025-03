Influencer organiza baby shower al estar esperando un hijo con su novia y con la madre de ella

El influencer británico Nick Yardy se ha convertido en uno de los hombres más comentados en las redes sociales debido a un anuncio en el que afirmó que su novia y la madre de ella están embarazadas. Según lo expresado por el creador de contenido, él es el padre de ambos hijos; una noticia que ha desatado un intenso debate acerca de la supuesta relación poliamorosa.

Si bien algunos usuarios manifestaron su asombro y ofrecieron felicitaciones por la situación fuera de lo común, la mayoría de los internautas censuraron a Yardy, acusándolo de ser negligente y de explotar la vida privada de sus parejas con el fin de crear contenido viral.

¿Estrategia de marketing o realidad?

Durante una charla con un medio informativo regional, Nick afirmó: “Le dije al mundo que dejé embarazadas a mi novia y a su MADRE al mismo tiempo... No me arrepiento y todavía compartimos cama".

Para aquellos que no están familiarizados con Yardy, es esencial saber que este hombre proviene de Jamaica. Tras afrontar dificultades económicas y haber pasado un año encarcelado, comenzó su andadura en las redes sociales en 2017. Con el transcurrir del tiempo, logró sobresalir y, para 2022, ya había superado las 300 millones de reproducciones en TikTok.

“La gente no debería normalizar esto“, ”¡No es para todos! Haz lo que te haga feliz y eso es lo que estamos haciendo", “Hermano, eres parte del problema, la sociedad no tiene moral” o “Todos ustedes creen y asumen todo lo que ven en las redes sociales. La hija no podía quedar embarazada, así que la madre se ofreció como voluntaria para ser madre sustituta mediante inseminación artificial. Luego, después de años de intentarlo, la hija finalmente quedó embarazada de forma natural” son algunos de los comentarios y teorías que se pueden encontrar en redes sociales.