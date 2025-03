Anxiety: la historia detrás de la canción viral de TikTok

Doechii es la autora de una de las nuevas sensaciones de Tiktok . Su tema ‘Anxiety’ ha permitido que miles de personas quieran sumarse a la nueva tendencia de una baile que arranca likes y compartidos pero, ¿de dónde nace esta viralidad?

PUBLICIDAD

¿Quién es Doechii?

La joven nacida en Tampa, Florida, saltó a la fama con su canción ‘Yucky Blucky Fruitcake’ en 2021, para posteriormente firmar un contrato con Capitol Records. A sus 26 años le respalda su vida fusionada con el arte: practicó ballet, claqué, actuación, animación y gimnasia.

Comenzó a escribir poesía y rap en la escuela secundaria, y ya estaba haciendo música antes de 2014. Fue en el 2020 cuando compuso un tema, desde la comodidad de su casa, el cual estaría reservado para el impacto mundial en este 2025.

¿Cómo se genera Anxiety?

La canción ‘Anxiety’ pertenece al album ‘Boy Meets World’ , la cual samplea al single Somebody That I Used To Know es uno de los primeros temas que compartió en su canal de YouTube.

Justamente, este tema formaba parte del contenido y faceta de blogger donde compartía detalles de su vida. En resumen, ‘Anxierty’ simplifica su etapa inicial en la industria musical.