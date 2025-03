¿A través de presiones? Estas podrían ser las demandas de Piqué hacia Shakira sobre la crianza de sus hijos

Desde que Shakira y Gerard Piqué hicieron pública su separación en 2022, sus vidas han estado bajo el constante escrutinio de los medios, especialmente en lo relacionado con el cuidado de sus hijos, Milan y Sasha. Mientras la artista colombiana se encuentra inmersa en su exitoso Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, las tensiones entre los ex cónyuges continúan siendo un tema recurrente, y ahora, con Piqué residiendo en Miami, emergen nuevas demandas respecto a la crianza de los pequeños.

La preocupación de Piqué sobre sus hijos

Shakira y Gerard Piqué Shakira y Gerard Piqué celebran los 10 de su hijo menor, Sasha. (Instagram @3gerardpique)

En una nueva entrevista en el podcast Bajo los Palos de Iker Casillas, Piqué expresó su inquietud por el alejamiento de sus hijos, Milan y Sasha, del fútbol desde su traslado a Miami con su madre. “Lo he visto con mi hijo mayor, Milan, que es un apasionado del fútbol y es culé de una manera inimaginable”, comentó Piqué.

¿Nuevos desacuerdos?

La disputa entre Shakira y Gerard Piqué por la custodia de sus hijos se agrava. Shakira planteó la posibilidad de que Milan y Sasha se unieran a su gira internacional, pero Piqué se opuso a la idea para mantener la estabilidad escolar de los niños en Miami. Shakira propuso la opción de educación a distancia, sin embargo, los menores eligieron continuar asistiendo a su escuela. Frente a la negativa, Shakira contrató tutores privados para llevar a los niños a Perú, lo cual provocó otro conflicto, dado que solicitó a Piqué que asumiera los costos de los tutores.

Shakira La colombiana dedicó uno de los momentos más poderosos de su gira a las madres solteras (TikTok)

A pesar de que el entendimiento original era que Piqué se trasladara a Miami para cuidar a los niños mientras Shakira se encontraba de gira, la situación ha experimentado un cambio imprevisto. Personas cercanas a la antigua pareja aseguran que, en lugar de mudarse a la ciudad estadounidense, Piqué aparentemente no habría seguido lo acordado, lo cual llevó a que los niños tuvieran que acompañar a su madre en sus presentaciones en Perú, México, Colombia, Chile y Argentina.

Por otro lado, el periodista español Jordi Martín informó que las tensiones entre ambos aumentaron después de que Piqué le pidiera a Shakira que dejara de criticarlo durante sus conciertos. El periodista explicó: “Piqué le comenta a Shakira que se siente herido cuando, en los 10 mandamientos, específicamente en el punto 9, Shakira menciona ‘Claramente’”. Piqué expresa: ‘Shakira, no tienes motivo para atacarme a mí ni a Clara; nos sentimos agredidos en cada presentación que realizas. Por lo tanto, si deseas que la relación entre nosotros sea cordial nuevamente, deja de atacarnos y así puedo ir a Miami’”. Esta petición de Piqué representa una demanda clara para mejorar su relación en beneficio del bienestar de sus hijos.

Shakira y sus hijos (Mike Coppola/Getty Images for MTV)

La vida de Shakira en su tour mundial

Shakira ha vuelto a mostrar su impresionante fortaleza y profesionalismo al seguir adelante con su tour global, Las Mujeres Ya No Lloran. A pesar de todos los desafíos que ha enfrentado en años recientes, incluyendo su separación de Piqué y los rumores acerca de su vida privada, la artista ha mantenido su atención en su carrera y en relacionarse con su audiencia.

Este recorrido no solo representa un triunfo para la intérprete, sino que también sirve como un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, Shakira continúa siendo una de las figuras más destacadas en la escena musical mundial.

