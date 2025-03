El emotivo mensaje de La Flaca Guerrero tras la eliminación de Christian Norris de MasterChef Celebrity Ecuador

La reciente eliminación de Christian Norris de MasterChef Celebrity Ecuador ha conmovido a los seguidores del programa, pero especialmente a su compañera, María Teresa Guerrero, conocida como “La Flaca Guerrero”. A través de un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, La Flaca Guerrero expresó su profunda tristeza y gratitud hacia Norris, revelando una conexión especial que trascendió la competencia.

Un reencuentro inesperado

En sus palabras, La Flaca Guerrero destacó que su amistad con Norris se remonta a más de 20 años, y que reencontrarse en el reality fue un regalo inesperado. “Tu compañía fue mi bálsamo, mi aguante en todo este tiempo”, escribió, resaltando el apoyo mutuo que se brindaron durante los desafíos culinarios.

Más que compañeros de cocina

La Flaca Guerrero también reveló que Norris fue un pilar fundamental en sus momentos más difíciles dentro de la competencia. “Gracias por escucharme en mis momentos más difíciles. Gracias por correr conmigo todo este tiempo, porque correr era lo único que me mantenía a flote en esta competencia, y tú fuiste el único de todos mis compañeros que se levantaba temprano y me acompañaba para que no lo hiciera sola. Son detalles que nunca, nunca olvidaré”, confesó.

A pesar de la controversia que generó la eliminación de Norris, La Flaca Guerrero expresó su admiración por su compañero y su convicción de que su plato no merecía la expulsión. “Me quedo con ganas de verte cocinar más. Y aunque esto que voy a decir quizá no le guste a muchos, siento que tu plato no era para irse… Pero al final del día, los jueces saben mejor que yo, y no soy quien toma las decisiones, toca aceptar”, reflexionó.

Finalmente, La Flaca Guerrero se despidió de Norris con un mensaje de esperanza y cariño. “Esto no es un adiós, es un hasta pronto. Nos volveremos a ver, y sé que la vida nos reencontrará. Te deseo lo mejor siempre, Angel de piedra”, concluyó.

Tras la salida de Christian Norris, la competencia en MasterChef Celebrity Ecuador se intensifica. Los participantes restantes, Mar, Nati, Shany, Álex, Champ, La Flaca Guerrero y Karol Noboa, se preparan para enfrentar nuevos desafíos y demostrar su talento culinario.