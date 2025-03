Demon Slayer, el Castillo Infinito estrena el 11 de septiembre: las peleas que veremos en la película

El desenlace de uno de los mejores animes de la actualidad está a punto de llegar. El próximo 11 de septiembre se estrenará la película de Kimetsu No Yaiba o Demon Slayer: el Castillo Infinito. La cinta tendría tres peleas fundamentales para el desarrollo de la trama.

Peleas que existirán en Demon Slayer: el Castillo Infinito

Akaza (tercera luna superior) vs Tanjiro y Tomioka (pilar del agua); Zenitsu vs Kaigaku (sexta luna superior); e Inosuke y Kanao vs Doma (segunda luna superior) pintan como lo primeros impactos que veremos en pantalla grande.

Recordar que el último capítulo del arco del ‘Entrenamiento de los Pilares’ tuvo el ingreso al Castillo Infinito como una trampa de Muzan Kibutsuji. Además, se observó el sacrificio de Ubuyashiki.

En este tramo final se espera que Ufotable cree animación dignas de las temporadas pasadas. Además, los pilares demostrarán su verdadero poder y desarrollo para medirse a rivales de gran envergadura.

Habrá una segunda parte

Afortunadamente para los seguidores del anime, el largometraje tendrá una segunda parte. En esa oportunidad se verá la pugna contra la primera luna superior, además de la batalla final contra Kibutsuji.

Respecto al anime, todas sus temporadas están disponibles en Netflix.