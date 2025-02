Presentadora abandonó noticiero en vivo: ‘No se puede trabajar así’

El pasado martes 25 de febrero, la presentadora Mariela Fernández protagonizó un tenso momento en La Primera, un programa de Crónicas TV, reconocido canal argentino. Durante la transmisión en vivo, la comunicadora estaba por presentar el pronóstico del clima, pero un error de producción desató su enojo.

Mientras hablaba, la pantalla mostró los accesos en lugar del clima, lo que generó la molestia de Fernández. Visiblemente alterada, perdió la paciencia y salió del set de televisión entre gritos:

“Es que no se puede laburar así, loco, no se puede laburar así” , exclamó Fernández antes de abandonar la emisión en vivo.

Su compañero en el programa intentó calmar la situación diciendo “tranqui, tranqui, tranqui”, pero no logró evitar que la presentadora dejara el estudio, dejando perplejos a los televidentes.

¿Por qué Mariela Fernández se fue del set en vivo?

Horas después, Fernández retomó sus labores con normalidad, pero el miércoles en la mañana explicó lo sucedido. La presentadora reveló que la razón de su reacción fue un grito de producción que escuchó a través del apuntador que usan los conductores para recibir indicaciones en vivo.

“Antes de seguir, quiero aclarar lo que pasó ayer. Me fui estresada del aire porque dije que así no se podía laburar. Pasa en las mejores familias… Tuvimos problemas con la cucaracha, el talkback, las vinchas. Ya están trabajando para solucionarlo, pero la realidad es que hubo un grito de producción que me exasperó. Generalmente me hace reír, pero ayer no sé por qué me afectó”, explicó Fernández en vivo.

La conductora también mencionó que tras el incidente recibió críticas, elogios y memes en redes sociales, generando un gran impacto en Twitter, Instagram y TikTok.

“¿Quién no ha discutido alguna vez con un hermano o con una pareja? ¿Quién no reacciona cuando alguien levanta la voz? Me parece que se exageró demasiado. Recibí muchísima información en redes sociales, incluso memes que me causaron gracia. Pero aflojemos un poco, fue solo una reacción”, expresó Fernández, mientras su compañero Gustavo Chapur la apoyaba.

Mariela Fernández se disculpa con los televidentes

En medio de su aclaración, Mariela Fernández aprovechó para disculparse con los televidentes, sus compañeros y la producción del programa:

“A quienes nos eligen todos los días, les pido disculpas. No debí reaccionar así. A nuestra producción, al Pelado, que lo amo profundamente, también. A veces hay cortocircuitos en lo laboral, como pasa en cualquier trabajo”, manifestó la presentadora.

Además, desmintió los rumores que circularon tras el incidente, como el hecho de que habría abandonado el canal en taxi a las 7 de la mañana.

“Algunos colegas dijeron que me fui del canal en taxi, pero esto no fue así. En la pausa que se hizo tras mi salida, el Pelado vino a hablar conmigo, mis compañeros me apoyaron y logramos limar asperezas. Luego seguimos con el programa con total normalidad”, concluyó.

El video del incidente rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando todo tipo de reacciones entre los seguidores del programa. Aunque el hecho sorprendió a la audiencia, Mariela Fernández dejó en claro que todo quedó solucionado dentro del equipo de Crónicas TV.