“No acepto”: Novia que huyó en plena boda revela su verdad y desmiente que fue amenazada

El caso de la “novia fugitiva” en Bagua, Perú, ha generado gran revuelo en redes sociales, su video del momento cuando dice, “perdón a todos, no acepto” se ha viralizado. Se trata de Elena Mary Barrantes, cuya huida durante su ceremonia matrimonial ha generado polémica, pero decidió romper el silencio y aclarar los motivos de su inesperada acción.

PUBLICIDAD

En una entrevista exclusiva con la periodista Andrea Llosa, Elena desmintió las versiones iniciales que atribuían su huida a amenazas contra la vida de su ahora exprometido. Contrario a los rumores de mensajes intimidantes, Elena reveló que la verdadera razón fue una infidelidad descubierta justo un día antes de la boda.

De esta manera desmintió lo que Cléver había dicho en una llamada telefónica, a Willax.

El inicio de una fugaz relación

Elena conoció a Clever Huayán mientras vendía papas en la circunvalación de Bagua. Clever, un cliente frecuente, inició conversaciones y la invitó a cenar. “Yo vendía papitas en la circunvalación, siempre venía a comprar, me conversaba. Me preguntaba si era soltera”, compartió Elena.

Tras una semana de conocerse, iniciaron una relación y, al mes, planificaron su boda. “Él me dijo que no me preocupe y me sorprende que dijo que sacó mi partida de nacimiento para casarnos y pagó todo”, añadió.

¿Cuándo descubrió la infidelidad?

El 13 de febrero de 2025, un día antes de la boda, una amiga de Elena le mostró una fotografía que evidenciaba la infidelidad de Clever con otra mujer de Bagua. “Porque me engañó, me traicionó con otra chica de Bagua, mi amiga me había dicho ‘tu novio te saca la vuelta con la fulana’ y le tomaron una foto”, explicó Elena. A pesar del dolor, decidió mantener el asunto en secreto, buscando una forma de enfrentar la situación.

La decisión final

El día de la boda, abrumada por la traición y la presión del momento, Elena decidió no continuar con la ceremonia. “Yo lo quiero, pero no lo amo. Él me decía que poco a poco lo voy a amar (...) Ese día me ganaron las lágrimas y dije ‘Perdóneme a todos, no acepto’, me saqué los zapatos y me fui corriendo como loca”, recordó.

PUBLICIDAD

Durante la entrevista, Clever también estuvo presente y pidió disculpas públicas a Elena y mencionó que algún día se iba a reivindicar y puedan casarse. Intentaron hacer una boda simbólica, pero Elena no estaba lista para aceptar casarse con él, pero siguen en su relación.