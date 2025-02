¿Xenofobia en Viña del Mar 2025? Chistes ‘fome’ que le costaron a George Harris

El primer día de Viña del Mar 2025 desató un conjunto de reacciones por la presentación del comediante venezolano George Harris. El latino se enfrentó a constantes abucheos y chiflidos, lo cual lo obligó a abandonar el escenario en par ocasiones.

El ‘Monstruo de la Quinta Vergara’ fue duro con el artista, el cual no pudo conquistar al público que no tuvo otro reparo que retirarse del lugar con molestia y con tintes de xenofobia. El detalle se hizo viral en redes sociales , donde existieron matices de su accionar.

Declaraciones

“Yo no vine a amargarles la vida a nadie. Si ustedes quieren que me vaya yo me voy. No pasa nada”, señaló en una parte de sus declaraciones.

Muchos usuarios reaccionaron en plataformas digitales, donde acusaron que el uso de chistes ‘fome’ no agradaron al público. Incluso añadieron que la culpa es de la organización del evento por no permitir más tiempo de anticipación para que Harris se adapte al humor chileno.

¿Qué son chistes fome?





Este termino es usado, más que nada en el área del deporte, para denominar que algo está aburrido. Harris trató de empezar su puesto en escena con una sátira entre el comportamiento de las personas antes del boom tecnológico, dejando claro que la interacción psico social se ha transformado y no s ha transformado en más apáticos e individualistas.

Después de luchar, pelear con el público y tratar de salvar su show en la primera noche de Viña del Mar, Harris lo suspendió.

“Si no les gusta vayan a comprar bebida (…) Yo no puedo creer que alguien compre una entrada para pitar toda la noche. No dejan disfrutar a las personas que pagaron entradas para venir a verme a mí”, expresó el artista venezolano.