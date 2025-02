Le pidió el divorcio a su esposo por abuchear a Taylor Swift en el Super Bowl

(Photo by Gareth Cattermole/TAS24/Getty Images for TAS Rights Management )

En un hecho sorprendente que ha acaparado la atención de las redes sociales, una fanática de Taylor Swift decidió poner fin a su matrimonio después de que su esposo abucheara a la cantante durante el Super Bowl.

La historia comenzó durante el esperado evento deportivo, en el que Taylor Swift fue una de las celebridades presentes.

Las cámaras enfocaron a la cantante en varias ocasiones, y en cada una de ellas, el público presente abucheaba su aparición.

En ese momento, el esposo de la mujer también mostró su desaprobación hacia la presencia de la interpreté, lo que provocó que su esposa, una fiel admiradora de Taylor, se sintiera profundamente ofendida.

Tras el incidente, la seguidora de Swift decidió que no podía seguir en una relación con alguien que no respetaba sus gustos.

A pesar de intentar resolver la situación, la mujer consideró que el respeto hacia sus gustos y pasiones era esencial en una relación, y, por lo tanto, tomó la decisión de pedir el divorcio.

La fanática, identificada como Louisa Melcher, compartió su decisión a través de un video en su cuenta de TikTok, donde expresó:

“He amado a Taylor Allison Swift desde que tenía 12 años. A mi esposo no le importó herir mis sentimientos mientras pretendía encajar con sus compañeros. Prefirió verse como un ‘tipo genial’ demostrando que no se comporta como un adulto maduro, sino como un niño pequeño”.

Aunque algunos consideran que la decisión de la joven fue extrema, ella se mantiene firme en su postura, explicando que el respeto y la consideración hacia sus gustos no son negociables.

Por su parte, el esposo ha preferido no dar declaraciones públicas al respecto. Se sabe que Louisa Melcher firmó un acuerdo prenupcial antes de casarse, lo que le permitirá conservar todos los bienes heredados de su familia.