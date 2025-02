VÍDEO| ¿Cuál fue el estado del escenario para el concierto de Shakira en Medellín que llevó a cancelar el espectáculo?

El esperado concierto de Shakira en Medellín, programado para llevarse a cabo el 24 de febrero en el Estadio Atanasio Girardot, fue cancelado inesperadamente debido a un inconveniente técnico con la instalación del escenario. Esta noticia generó gran inquietud entre los seguidores, quienes ya habían organizado sus viajes y reservas para asistir al espectáculo de la artista barranquillera.

PUBLICIDAD

Podría interesarle: Avianca ofrece cambio de vuelos sin cargo tras la suspensión del concierto de Shakira en Medellín

El daño en el techo del escenario: una amenaza a la seguridad

De acuerdo con el comunicado difundido por los organizadores del evento, Páramo Presenta, “el escenario sufrió un daño significativo en su techo, lo cual ponía en riesgo tanto la integridad de la cantante, su equipo de trabajo,” así como la del público. “Durante el proceso de montaje del show programado para el 24 de febrero, el techo del escenario instalado por la producción local sufrió un daño que pone en riesgo la seguridad de la artista, su staff y lo más importante, la del público”, según se detalló en el reporte oficial.

Este suceso forzó a la organización a tomar la difícil determinación de cancelar el concierto, a pesar de que el importante evento estaba a tan solo unos días de realizarse.

Puede que te interese: Los contratiempos técnicos durante el segundo concierto de Shakira en Barranquilla

La información llega tarde: ¿cómo se enteró Shakira?

Un aspecto importante en esta narrativa es cómo Shakira descubrió que su concierto había sido cancelado. Personas cercanas a la producción mencionaron que no se le informó de inmediato a la artista una vez identificado el inconveniente. Se reveló que el equipo, ante la cercanía de su presentación en Barranquilla, optó por no comunicarle la situación hasta después de que finalizara su espectáculo, permitiéndole descansar antes de recibir la noticia.

Shakira recibió una notificación formal aproximadamente a las 3:00 a.m. del viernes, tras varias reuniones que tuvieron lugar entre los organizadores del concierto y el equipo responsable del espectáculo. A pesar de los esfuerzos por resolver las dificultades técnicas, se concluyó que el espectáculo en Medellín no podía llevarse a cabo en la fecha programada.

PUBLICIDAD

Tal vez te interese: “Por respeto”: Fico Gutiérrez pide claridad con supuesta cancelación del concierto de Shakira en Medellín

¿Cuándo se reprogramará el concierto de Shakira en Medellín?

Todavía no se ha establecido una fecha actualizada para el concierto de Shakira en Medellín. Páramo Presenta indicó que el equipo de la cantante junto a los organizadores están buscando una solución para reagendar el espectáculo más adelante. No obstante, hasta ahora no se ha anunciado una fecha específica para el nuevo concierto.

Reacciones de los fans y las redes sociales

La cancelación generó una notable repercusión en las plataformas sociales. Numerosos admiradores de la artista expresaron su insatisfacción con la circunstancia, señalando los costos adicionales asociados a la reprogramación del evento, así como la frustración por la insuficiente comunicación a tiempo por parte de los organizadores.

Un usuario en X escribió: “¡Qué incompetencia! ¿Todavía faltan varios días y no podían solucionar el problema? Dos veces reprogramado y ahora esto”, mientras otro añadió: “Nos hicieron pagar de nuevo por hoteles y vuelos. Jugando con la plata de la gente”. A pesar de estos comentarios críticos, tanto los organizadores como la cantante están dedicados a coordinar una nueva fecha para que los seguidores puedan disfrutar del tan anticipado espectáculo.

En definitiva, el contratiempo que impactó la instalación del escenario de Shakira en Medellín sirve como un recordatorio de las situaciones inesperadas que pueden presentarse al organizar eventos de gran envergadura. A pesar de la decepción de los seguidores, el objetivo principal es asegurar la seguridad de todos los participantes. Ahora, solo resta aguardar la nueva fecha oficial para el concierto y que los admiradores reactiven sus planes para presenciar a la artista en la “capital de la eterna primavera”.