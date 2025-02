Ibai Llanos revela la verdad detrás de su corte de barba

“Yo pensando que nunca me voy a poder afeitar porque soy muy feo”, fue la conclusión de Ibai Llanos después de ‘estremecer’ las redes al engañar a su público con que engaño su barba. El streamer español solo usó un filtro, lo cual ha logrado ‘tomar el pelo’ a millones.

Este miércoles 19 de febrero el también empresario reveló que no se cortó la barba, un detalle que incluso su madre y medios internacionales lo tomaron en serio. Lamentablemente para él, es que de tomar este proceso terminaría feo.

Palabras de Ibai Llanos

“Por si había alguna duda, esto es un filtro. Evidentemente sigo teniendo barba. Pensaba que todo iban a dar por hecho. Después que he visto que hay cientos de noticias, cientos de memes. Me ha quedado muy claro, soy muy feo. Me han comparado con Homero afeitado”.

El español, hincha del Real Madrid, agregó que necesita un poco de cariño después de las reacciones que provocó esta acción.

