La herencia de Paquita la del Barrio: no le dejó nada a sus hijos

La reconocida cantautora y actriz mexicana, Paquita la del Barrio, ha fallecido a los 77 años en su residencia en Veracruz, México. De acuerdo con los reportes, la artista murió este lunes 17 de febrero mientras dormía, acompañada de sus seres queridos. Aunque no se ha revelado oficialmente la causa de su muerte, se sabe que padecía problemas pulmonares.

Nacida el 2 de abril de 1947 en Alto Lucero, México, su verdadero nombre era Francisca Viveros Barradas. Desde joven, demostró su habilidad para cantar, especialmente en el género de la ranchera y la música tradicional mexicana.

Paquita la del Barrio se destacó en la industria del entretenimiento por su enfoque singular en apoyar a las mujeres y oponerse al machismo. Algunas de sus canciones más reconocidas incluyen ‘Rata de dos patas’, ‘Tres veces te engañé’ y ‘Ni un cigarro’.

A la edad de 16 años, contrajo matrimonio con su primer marido, Miguel Gerardo Martínez, y juntos tuvieron a sus dos primeros hijos, Miguel Gerardo Viveros y Javier Gerardo Viveros.

Decidió dar a sus hijos su propio apellido tras convertirse en madre soltera al descubrir que su esposo mantenía otra familia. Este acontecimiento dejó una profunda huella en su vida y en su trayectoria profesional, motivándola a interpretar canciones que critican a los hombres.

Posteriormente, se casó con Alfonso Martínez, y juntos tuvieron gemelos que murieron pocos días después de su nacimiento. En 1979, adoptó a su sobrina Martha Elena Martínez.

Paquita la del Barrio y su fortuna

El triunfo de Paquita la del Barrio le permitió acumular una considerable fortuna. Según Celebrity Net Worth, un sitio web conocido por evaluar las riquezas de las celebridades, se calcula que su riqueza asciende a 10 millones de dólares, lo que se traduce en 198 millones 900 mil pesos mexicanos.

No obstante, luego de su fallecimiento, varios medios recuerdan que la cantante y compositora mexicana mencionó en una entrevista en agosto de 2023 que carecía de recursos económicos, y que debido a esto no dejaría un testamento ni legaría bienes a sus tres hijos.

“No lo he hecho (el testamento) porque no quiero. Si tuviera dinero me lo gastaría en vida y no les daría nada… Yo no tengo dinero”, afirmó Paquita.