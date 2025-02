Tami Rivera se defiende de las críticas por su trabajo en OnlyFans

La modelo e influencer Tami Rivera ha respondido, a través de un video subido el día de ayer a su canal de YouTube @Tamara Rivera, a las constantes críticas que recibe por su contenido en OnlyFans, plataforma en la que comparte material erótico y sensual.

Rivera, quien cobra una suscripción mensual de USD 21,99, asegura que su trabajo no le hace daño a nadie y que las acusaciones en su contra son infundadas.

“He visto que hay gente que toma mi nombre y me dedica videos todos los días, me critican y me tildan de lo peor. Pero yo no le hago daño a nadie ni me meto con nadie”, expresó la influencer.

Además, destacó que quienes realmente deberían preocupar a la sociedad son “las personas que estafan, roban o son pedófilas“.

Rivera también desmintió las acusaciones de que incentiva a jóvenes a unirse a la plataforma. “Dicen que yo estoy incentivando a las chicas a que se creen páginas azules y eso no es verdad. Siempre he dicho en podcasts que si van a abrir una cuenta, lo piensen bien porque tienen que estar preparadas para la carga mental”, explicó.

La modelo, además, lidera una agencia que ayuda a otras creadoras a monetizar su contenido en OnlyFans, pero aclara que todas las chicas con las que trabaja ya tenían su perfil mucho antes de acudir a ella.

“Yo solo les ayudo a implementar el manejo para que moneticen mejor. Todas tienen más de 20 años, son adultas y maduras”, enfatizó.

Éxito pese a las críticas

A pesar de los comentarios negativos que recibe, Tami Rivera asegura que su éxito sigue en ascenso. “Mientras más me critican, a mí me va mejor. Yo más facturo”, comentó con firmeza.

Actualmente, la modelo comentó que se encuentra enfocada en sus inversiones, pues considera que “la juventud y la belleza se acaban” y busca asegurar su futuro.

“No me verán comprando muchas cosas. Todo calladita, porque mi meta este año es materializar mis inversiones y seguir creciendo como persona”, concluyó