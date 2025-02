Tami Rivera responde a quienes critican cómo quedó tras su cirugía: “Es mi cara, y mi plata”

La influencer y modelo de OnlyFans ecuatoriana, Tami Rivera, respondió a sus detractores con respecto a las críticas que ha recibido tras su operación de la nariz.

PUBLICIDAD

Primero explicó por qué se sometió a esa cirugía. “Tengo problemas respiratorios, rinitis alérgica y también sinusitis. Eso hizo que se me inflaman los cornetes. Por eso me hicieron una rinoseptoplastia. Tenían que hacerme sí, o sí“. Lo hizo mediante un video que publicó en YouTube.

Ante las críticas

En redes, los usuarios le han llamado con apodos como “Ayuwoki” pero eso la tiene sin cuidado. Más bien lo toma con humor. Sin embargo, explicó que apenas lleva días de operada y que no le quedará así su nariz.

“Está inflamada, al igual que mis ojos, no puedo ni mover bien la cara. Hay mucha gente que me dice Michael Jackson y Ayuwoki, que tengo la nariz fea y que me dañé la cara”, dijo Rivera.

Aclaró que el resultado de una operación de nariz se ve al año.

“A la final es mi plata, mi cara y yo veré que hago con mi cara. Si no te gusta, pues no veas” — Tami Rivera

Tami es reconocida por su trabajo como influencer en plataformas digitales, donde comparte contenido relacionado con la moda, estilo de vida, belleza y su vida personal, conectando con una audiencia joven.

Además, es modelo de OnlyFans y cobra por suscripción mensual USD 21,99.

PUBLICIDAD

En noviembre de 2024, Tami se subió al ring para pelear con una colombiana, en los “Quiños del Año”, evento organizado por el youtuber quiteño, Kike Jav.