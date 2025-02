La ‘maldición’ de la que advierten a Selena Gomez y Benny Blanco tras este importante anuncio - Clone

Selena Gomez y Benny Blanco han tomado la emocionante decisión de llevar su relación a un nuevo nivel, no solo en el ámbito personal, sino también en el musical.

PUBLICIDAD

La pareja ha revelado que lanzará su primer álbum conjunto titulado I Said I Love You First, programado para el 21 de marzo de 2025. Este proyecto no solo representa su primera colaboración desde que anunciaron su compromiso en diciembre de 2024, sino que también se erige como una declaración de amor profundamente íntima y personal.

¿Por qué los fans temen por Selena Gomez y Benny Blanco?

Ambos artistas ya han trabajado juntos en el pasado, destacando su exitosa asociación en el álbum Revival de 2015 y en la popular canción I Can’t Get Enough de 2019. Sin embargo, I Said I Love You First es un paso diferente, ya que se trata de un proyecto en el que ambos participan de manera equitativa, aportando su creatividad y emociones a cada pista.

Selena Gomez y Benny Blanco Instagram

El primer sencillo del álbum, Scared of Loving You, ya está disponible en todas las plataformas de streaming y ha sido recibido con gran entusiasmo por los fans.

A pesar de la alegría que ha generado el anuncio, algunos internautas advierten a la pareja en redes sociales. Existe una creencia popular sobre la ‘maldición de las colaboraciones’, que advierte sobre los peligros de que parejas románticas trabajen juntas en proyectos artísticos en el espectáculo.

Selena Gomez La relación de la actriz con Benny Blanco ha sido muy criticada pero ella es feliz (Instagram)

Y es que varias relaciones en la industria del entretenimiento, donde parejas como Rosalía y Rauw Alejandro, Sebastián Yatra y Tini Stoessel, y Karol G y Anuel, Jennifer Lopez y Marc Anthony, Shawn Mendes y Camila Cabello, entre otros, han enfrentado rupturas tras colaborar en canciones o producciones conjuntas.

Este patrón ha llevado a muchos a especular si Selena Gomenz y Benny Blanco a pesar de su amor, podrían estar destinados a seguir el mismo camino.