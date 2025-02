Cobra Kai última temporada: el verdadero mensaje detrás de su episodio final

El éxito de Netflix y Sony ha llegado a su final. Cobra Kai estrenó sus últimos episodios este 13 de febrero y, para ser sinceros, no se podía esperar un mejor desenlace para esta serie que arrancó como una iniciativa de YouTube el 02 de mayo del 2018.

Spoilers de Cobra Kai

Si has llegado hasta aquí, de seguro quieres conocer qué significado tiene su capítulo final, así como no “tener piedad” para enfrentarte a los spoilers. Apuntar que no solo Tory Nichols tuvo su esperado triunfo y consagración, lo más memorable fue la redención de John Kreese y el éxito de William Zabka.

¿Cuántos episodios necesitas para narrar la premisa que existen las segundas oportunidades? Al parecer, esto se puede resumir en 65 episodios o 6 temporadas.

Lo que parecía una apuesta más de la franquicia de Karate Kid, terminó siendo una propuesta más apegada a los conflictos juveniles, la redención de una lucha con el temperamento adultos y la oportunidad para convertir los miedos en fortalezas.

Pero, sin duda alguna, la mayor premisa de sus últimos cinco episodios fue el perdón. Todo se resume que no solo el amor y el trabajo duro te permitirán llegar al éxito, también el controlar tus emociones. En resumen: mezclar el Miyagi Do y Cobra Kai.

Después de su fracaso en diciembre de 1984, Johnny Lawrence se convirtió “en un perdedor”. La decepción de su sensei, una relación fallida y sin compromiso con sus quehaceres se traducía en un llanto junto a la tumba de su madre.

No obstante, la vida se encarga de presentarte oportunidades y está en ti el poder aprovecharlas. Daniel LaRusso no solo se convirtió en el mejor amigo de Johnny, también en su sensei. Lawrence ganó el Sekai Taikai, obtuvo el dojo más prestigioso del mundo y perdonó a su antiguo maestro; Kresse se sacrificó para eliminar a Terry Silver.

Todo fue un final feliz, pero no fue nada forzado. Es de las pocas series que narran una historia digerible y pega en el sentimentalismo. Las aclaraciones llegaron en un su momento preciso y así como tratar de capturar una mosca con palillos, a veces la mejor opción es simplemente capturarla con las palmas de las manos.

El final deja claro que el universo de Cobra Kai sigue abierto, pero no para más capítulos sino para la interpretación de usuario de Netflix que deberá encargarse de imaginarse qué pasará con este grupo de jóvenes que ahora son estrellas de marcas, estudian en las mejores universidades, han emprendido viajes al otro lado del mundo y, más importante, dejaron el camino para futuras promesas del karate.