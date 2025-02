Scorpions, Europe, Foreigner y Anima Inside juntos en un ‘conciertazo’ en Quito: Todo lo que debes saber

Por primera vez llega a Ecuador MASTERS OF ROCK, el mejor y más grande festival de este género musical, en un espectáculo sin precedentes, que convertirá a Quito en el epicentro del mejor rock mundial y recibirá a miles de visitantes de distintas partes del país y Sudamérica, para disfrutar de un evento de primer nivel.

Este gran acontecimiento se llevará a cabo el sábado 3 de mayo de 2025 en el Estadio Olímpico Atahualpa, que por una noche se convertirá en la ‘CASA DEL ROCK’, el escenario perfecto para uno de los espectáculos más memorables de la música internacional.

El legendario grupo alemán SCORPIONS encabezará como headliner y demostrará por qué es una de las bandas de rock más influyentes y exitosas de la historia, con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, que han sido la inspiración para muchas bandas y artistas.

MASTERS OF ROCK reunirá además a algunos de los nombres más influyentes y destacados del género, como son:

EUROPE , la mejor banda sueca de la historia del rock;

FOREIGNER , una de las agrupaciones de mayor popularidad de los ochentas, esta vez con su vocalista original, Lou Gramm, como invitado especial.

ANIMA INSIDE, la banda ecuatoriana más importante en su categoría que trasciende fronteras.

Se trata de un evento incomparable, que ofrecerá a los asistentes una experiencia inolvidable. Los fanáticos del rock clásico disfrutarán de un concierto con una producción impresionante, pocas veces vista en nuestro medio.

Montaje extraordinario para el mega concierto de rock:

El escenario contará con un montaje extraordinario de video, sonido, luces, pantallas leds y un escenario imponente que sorprenderá a todos los presentes. El festival más que un evento musical, es una celebración de décadas de historia, pasión y legado, que ha unido a generaciones de todo el mundo.

No importa la edad, todos están invitados a vibrar al ritmo de himnos que han marcado vidas y trascendido en el tiempo.

Lineup principal:

SCORPIONS:

SCORPIONS (Cortesía)

La icónica banda alemana fundada en Hannover en 1965, llega por primera vez a Ecuador para celebrar sus sesenta años de impecable trayectoria y grandes éxitos con su gira mundial “60 YEARS OF SCORPIONS – COMING HOME”. Es conocida por su estilo musical que combina elementos de hard rock, heavy metal y rock melódico. En su carrera cuenta con 18 álbumes de estudio, 5 álbumes en vivo y 11 recopilatorios, lo que los ubica como una de las agrupaciones más respetadas de la música anglo. Conocidos por éxitos inmortales como “Rock You Like a Hurricane”, “Wind of Change”, “Still Loving You”, “Send Me an Angel”, “No One Like You”, “Tease Me, Please Me”, Big City Nights, “Always Somewhere”, y muchos más, SCORPIONS con su icónico vocalista KLAUS MEINE a la cabeza y sus reconocidos músicos de siempre, ofrecerá un show apoteósico, lleno de energía y nostalgia, crearán momentos que quedarán grabados en la memoria de todos los asistentes.

EUROPE:

EUROPE (Cortesía)

La mejor banda sueca de rock fundada en 1979 en Estocolmo, que revolucionó este género en la década de los ochenta con su éxito mundial “The Final Countdown”. Un verdadero himno musical como pocos que, a pesar del tiempo, se mantiene con la misma fuerza desde su lanzamiento para emprender una nueva gira mundial.

Europe llegará con una propuesta que combina potencia, calidad y una conexión inigualable con el público, haciendo que cada acorde resuene en el corazón de los fanáticos con clásicos como “Carrie”, “Rock the Night”, “Open Your Heart”, “Cherokee” entre otros.

FOREIGNER:

FOREIGNER (Cortesía)

La afamada banda británico – estadounidense de rock formada en 1976 en Nueva York, regresa después de muchos años a Quito, esta vez con una gran sorpresa, ya que, como invitado especial, estará acompañándolos en esta gira su vocalista original y fundador del grupo, el recordado LOU GRAMM. Los creadores de himnos del rock como “I Want to Know What Love Is”, “Cold as Ice”, “Urgent”, Waiting for a Girl Like You”, “Hot Blooded”, “Say You Will”, “Double Vision” y muchos más, después de su merecido ingreso al Salón de la Fama de Rock el pasado mes de octubre, emprenden esta esperada gira para brindar un espectáculo lleno de fuerza y emotividad. Su música, un puente entre generaciones, promete revivir los mejores momentos de sus más de 45 años de carrera.

ANIMA INSIDE:

ANIMA INSIDE (Cortesía)

La reconocida agrupación ecuatoriana de rock abrirá este festival histórico, demostrando el increíble talento local que ha captado la atención tanto a nivel nacional como internacional. Será el inicio perfecto para una jornada inolvidable de música en directo.

PRECIOS DE LAS ENTRADAS:

HORA DE INICIO: 18H00 | HORA DE CIERRE: 0h30

VENTA DE TICKETS La preventa de entradas estará disponible a partir del jueves 13 de febrero a las 10h00 en www.ticketshow.com.ec

Puntos de venta: Quito: Riocentro, Paseo San Francisco Y C.C. El Recreo. Guayaquil: Riocentro entre Ríos – Ceibos y Mall del Sol. Cuenca: Mall Del Río – Sala de Bolos.