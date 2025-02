La auténtica historia detrás de Vinagre de Manzana: la influyente que simuló tener cáncer y motivó la nueva producción de Netflix.

Su nombre completo era Annabelle Natalie Gibson, pero generalmente se la conocía como Bel Gibson y fue una de las figuras más destacadas en Australia. ¿La razón? Afirmaba haber vencido un cáncer cerebral mediante el uso de terapias alternativas y una dieta equilibrada. De esta manera, esta madre soltera empezó a edificar su imperio de wellness alrededor del año 2010, logrando rápidamente convertirse en una celebridad en Instagram y en una de las precursoras de lo que hoy entendemos por influencer.

PUBLICIDAD

La historia real detrás de Vinagre de manzana: la nueva serie de Netflix

Desafortunadamente, todo resultó ser falso, pero eso no le impidió seguir adelante con su proyecto de desarrollar una aplicación móvil llamada The Whole Pantry. En esta plataforma, compartía su estilo de vida, lo que derivó en la publicación de libros de cocina y en una serie de negocios controvertidos que buscaban obtener beneficios económicos de un engaño, tal como lo informó Infobae.

Probablemente se dio cuenta de su éxito, así que cuando las redes sociales surgieron en 2012, vio la oportunidad de potenciar su manera de contar historias. Su estrategia fue exitosa, y su perfil alcanzó una gran popularidad en la web, acumulando miles de seguidores. Compartía citas inspiradoras, recetas saludables y relatos de superación personal ante la enfermedad.

Basada en el libro de los periodistas Beau Donelly y Nick Toscano

En 2015, el periódico Sydney Morning Herald inició una investigación sobre el caso y descubrió que cinco organizaciones caritativas con las que se había asociado no habían recibido el dinero de las colectas. De este modo, las dudas empezaron a aumentar, especialmente en torno a su supuesta enfermedad. No existían registros ni evidencia médica que respaldaran todas las afirmaciones que había hecho.

La joven trató de limpiar su reputación en una entrevista, pero el resultado fue el opuesto, ya que no logró convencer a la audiencia. Desde entonces, Apple y Penguin anularon sus acuerdos con ella y decidió eliminar sus cuentas en redes sociales. Un año después, enfrentó una demanda por haber engañado a los consumidores.

Netflix ha estrenado una miniserie australiana que narra esta historia, inspirándose en el libro The Woman Who Fooled the World, escrito por los periodistas Beau Donelly y Nick Toscano. La serie lleva el título de Vinagre de manzana y cuenta con Samantha Strauss entre sus creadores. Aunque la serie afirma estar “inspirada en una historia real”, también advierte que “algunos personajes y acontecimientos fueron inventados o ficcionalizados”.