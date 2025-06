Daddy Yankee acusa de desacato a su esposa: Mireddys no se presentó ante cita con el juez

El cantante quedó oficialmente divorciado de su ex y así lo celebró en redes

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico, celebró este viernes una nueva vista por videoconferencia en el caso que enfrenta al artista Daddy Yankee, cuyo nombre real es Raymond Ayala Rodríguez, contra su esposa Mireddys González y su cuñada Ayeicha González.

PUBLICIDAD

Como reseña el medio boricua “elnuevodia.com”, el juez superior Anthony Cuevas Ramos convocó la audiencia para las 4:00 p.m. tras una moción urgente presentada por la defensa del cantante, en la que se solicita el desacato por el incumplimiento de una orden judicial.

Según la moción, las hermanas González no se presentaron a la reunión programada por el tribunal el pasado 19 de diciembre, la cual formaba parte de un acuerdo alcanzado en corte.

La defensa de Daddy Yankee expone que, a pesar de la orden, las demandadas no asistieron ni sus abogados estaban preparados para discutir los puntos que se debían atender.

[ Los millones que Daddy Yankee le daría a su exesposa por el divorcio tras 30 años juntosOpens in new window ]

En el caso de Mireddys González, se indicó inicialmente que no asistiría debido a una indisposición, pero luego se admitió que simplemente no quiso acudir. En cuanto a Ayeicha González, se alega que no tuvo la voluntad de presentarse.

La defensa del artista también señala que, además de las ausencias, las hermanas González no proporcionaron la información ni los documentos requeridos para la reunión. Este incumplimiento, según los abogados de Daddy Yankee, parecería ser parte de una estrategia para obstruir el cumplimiento de lo ordenado por el tribunal.

“Las demandadas ni fueron a la reunión ni dejaron información o documentos con sus representados para que estos los proveyeran”, asegura la moción, señalando que las acciones de las hermanas González fueron intencionales para evitar la transición ordenada por la corte.

Al llegar al tribunal para la primera vista del pleito, Daddy Yankee expresó en declaraciones a la prensa que se trataba de “un proceso de enseñanza”. Además, manifestó estar “satisfecho con retomar la presidencia” y que lo estaba llevando con “mucha paz, tranquilidad y semblanza”.