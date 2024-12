Selena Gomez le da ‘cachetada con guante blanco’ a Derbez tras señalarla de ‘mala actriz’ y es aplaudida

La actriz no se quedó callada ante las críticas de Eugenio Derbez

La polémica estalló en el mundo del entretenimiento cuando Eugenio Derbez, reconocido actor y productor mexicano, criticó abiertamente a Selena Gomez por su actuación en la película Emilia Pérez, dirigida por Jacques Audiard. Durante su participación en el pódcast de la creadora de contenido Gaby Meza, Derbez no sólo calificó el desempeño de Gomez como “indefendible”, sino que también cuestionó su inclusión en una cinta que, según él, no representa adecuadamente la cultura mexicana.

“Hay algo que me llama mucho la atención (…) Selena Gomez es indefendible. Estaba con gente que nos volteábamos a ver cada que aparecía en la pantalla y preguntamos: ‘¿qué es esto?’” dijo Derbez, agregando: “En Cannes, que le dieron un premio, y en Estados Unidos, donde nadie habla de eso, le siguen dando reconocimientos porque no saben español”.

Derbez señaló que la película, ambientada en México, fue dirigida por un francés que no domina ni el español ni el inglés, lo que, según él, complicó aún más el desempeño de Gomez. “La película sucede en México, no conoce la cultura mexicana, ¿qué es esto?”, expresó, mostrando su desaprobación por el resultado final.

Gaby Meza, crítica de cine y anfitriona del pódcast, también expresó su descontento con la actuación de Gomez. “Su actuación no solo no es convincente, sino que es incómoda, y los números musicales yo no sé por qué aceptó cantar eso”, opinó Meza, respaldando las palabras de Derbez.

Sin embargo, Meza también matizó que Zoe Saldaña, otra de las protagonistas de Emilia Pérez, aporta calidad a la cinta y logra equilibrar ciertos aspectos. “Zoe Saldaña puede salvar la película. Selena Gomez tiene muchos fans, la vamos a defender. Es muy talentosa, es buena actriz y cantante, pero el español no es su idioma personal ni nato, no sabe qué dice”.

Las redes sociales reaccionan

Los comentarios de Eugenio Derbez generaron un intenso debate en redes sociales. Algunos internautas apoyaron al actor mexicano, argumentando que Selena Gomez aún tiene mucho por mejorar como actriz, especialmente en roles donde el español es primordial. Sin embargo, una gran mayoría consideró que las críticas fueron excesivas y catalogaron a Derbez de “soberbio”.

“No es el mejor actor, pero se atreve a criticar a alguien que está fuera de su zona de confort”, comentó un usuario. Otros señalaron la ironía en las palabras de Derbez, recordando que él tampoco domina el inglés perfecto en sus producciones en Estados Unidos, a pesar de vivir ahí desde hace años.

La elegante respuesta de Selena Gomez

Lejos de quedarse callada, Selena Gomez respondió con clase y un mensaje reflexivo que desarmó a sus detractores y fue ampliamente aplaudido en redes sociales. A través de sus redes sociales, la actriz y cantante texana escribió en inglés:

“Entiendo lo que piensan. Lamento haber hecho lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película”.

La respuesta de Gomez fue considerada como una “cachetada con guante blanco”, demostrando su madurez frente a las críticas. Este mensaje resonó especialmente entre sus seguidores, quienes no tardaron en defenderla y en criticar la postura de Derbez.

“Selena Gomez demostró que no necesita insultar para responder”, escribió un fan, mientras que otro señaló que “al menos ella sí sale de su zona de confort".

Mientras algunos celebran la honestidad de Eugenio Derbez, otros lo acusan de ser demasiado duro, especialmente considerando las dificultades que implica para un actor interpretar en un idioma que no es el suyo. Asimismo, destacan que Gomez, hija de padre mexicano y madre estadounidense, mostró esfuerzo y dedicación en un proyecto que buscaba romper barreras culturales.

Por otro lado, la crítica de cine Gaby Meza cerró el debate con una reflexión sobre cómo la película pudo haber sido más acertada con un enfoque cultural más sólido.