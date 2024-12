“No estoy quebrada”: Cardi B defiende su economía y dice que gasta 3 millones al mes

Cardi B, la exitosa rapera, explotó en sus redes sociales luego de que su economía personal fuera cuestionada en línea.

Todo comenzó cuando la cantante anunció su colaboración con la marca de ropa Shein, lanzando su propia línea de ropa.

Sin embargo, la asociación generó una ola de críticas por parte de los internautas, quienes tacharon la colaboración de “vergonzosa” y se cuestionaron por qué Cardi B no asociaba su nombre con marcas de lujo, en lugar de una tienda de fácil acceso como Shein.

Las redes sociales se llenaron de comentarios negativos, con muchos insinuando que la rapera estaba en la quiebra o en una situación financiera difícil.

Ante estos comentarios, Cardi B no dudó en defenderse a través de su cuenta de X, respondiendo de manera directa a las acusaciones.

La rapera aclaró que su situación económica está lejos de ser problemática. “Quiero que sepan que mañana podría despertarme, firmar un contrato y tener la mitad de $65 millones, o la mitad de $70 millones, en mi banco”, dijo Cardi B.

Para respaldar su afirmación, compartió una captura de pantalla de un contrato de gira que le estaban proponiedo, en el que se podía observar una oferta de 65 millones de dólares.

Además, Cardi B explicó que no había aceptado dicha oferta, ya que se encuentra en su “año de descanso” y no planea firmar contratos hasta que lance su nuevo álbum.

“No quiero tomar acuerdos de gira hasta que anuncie mi álbum, porque cuando lo haga, sé que van a subir la oferta”, comentó. “Tienes que moverte inteligentemente. No puedes actuar con hambre cuando no lo estás”, agregó.

Con estas declaraciones, Cardi B dejó claro que las críticas sobre su economía no la afectan y que su éxito y estabilidad financiera continúan intactos.