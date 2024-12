Desde hace meses se ha hablado de una posible ruptura entre Meghan Markle y el príncipe Harry y esos rumores cada vez crecen más.

Los famosos no se han dejado ver juntos desde hace un tiempo, han asistido a eventos solos, y cuando han aparecido juntos, no se les ve muy juntos ni felices.

Meghan Markle aparece en evento con otro hombre que no es Harry y desata rumores de ruptura

Recientemente, Meghan Markle reapareció en un popular evento, pero lo hizo con otro hombre que no era el príncipe Harry.

La famosa apareció en la Gala de Honores de Otoño Paley 2024 luciendo hermosa y radiante con un espectacular vestido negro strapless, con escote de corazón.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que posó junto al actor y comediante Tyler Perry, y no con su esposo.

Meghan posó muy sonriente con él, y posaron abrazados y felices, lo que desató aún más los rumores de ruptura con Harry.

“Wow las cosas con Harry deben ir muy mal”, “y ese quién es, donde está Harry”, “o sea que ahora no va sola sino con otro hombre”, “uy me parece que estos ya terminaron”, “pero no debería estar con Harry?, no entiendo”, “y ese quién es, se ve más feliz con él que con Harry”, “se ve muy bien ella, pero dónde está su esposo”, y “será que ya terminaron Harry y ella”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, Tyler Perry es un gran amigo no solo de Meghan, sino de Harry y los ha ayudado en su nueva vida en Estados Unidos, de hecho, vivieron durante meses en su casa cuando se mudaron y es padrino de su hija Lilibet.

Además, ante todos los rumores, el príncipe Harry reaccionó y aseguró que todo es falso y que no ha terminado su matrimonio con Meghan.