MasterChef Celebrity Ecuador: Ren Kai se roba los corazones de todo Ecuador

Ren Kai es uno de los participantes de la segunda temporada de MasterChef Celebrity Ecuador y, ha logrado ganarse el corazón de los seguidores del programa. En redes sociales se volvió tendencia ya que muchos lo tildan como “el crush de Ecuador”.

“Guapo, cocina, parece actor de kdrama, habla lindo, que más se puede pedir, Renkai es todo”, “el príncipe del pueblo está a salvo una semana más”, “Ren Kai hizo el mejor plato, sirvió rostro, sirvió concepto, sirvió historia y sirvió sabor”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

El cantante ha cautivado a la audiencia no solo por su habilidad en la cocina, sino también por su carisma y atractivo físico. A muchos les ha quedado claro que no solo lo ven como un competidor talentoso, sino como una figura de la que no quieren despedirse, ya que, como muchos comentan, “es guapo” y tienen claro que el programa “no sería lo mismo sin él”.

Los memes que circulan en plataformas como X e Instagram no dejan de resaltar este entusiasmo, haciendo referencia tanto a sus habilidades culinarias como a su presencia en pantalla.

En el epidosio de este 5 de diciembre, Ren Kai se salvó de un reto de eliminación y hasta recibió un simpático “cachetito” del chef Jorge Rausch, lo que generó aún más reacciones de sus seguidores.

El mismo publicó fotografías en su cuenta de Instagram para celebrar el momento acompañadas del mensaje “Me dieron cachetito! Qué semana! Mi Champ, cuanto te vamos a extrañar! Luchamos con la mayonesa en el equipo azul jaja! Disfruté mucho cocinar con la Flaca y 2 veces aprendimos del Chef Rausch junto a Karol, aquí seguimos”.

Las redes sociales se han convertido en un espacio en el que el público expresa su simpatía por el cantante y la importancia que tiene para ellos en la competencia, mezclando humor y apoyo incondicional.