“Anuel se vestía mejor”, el look de Feid en evento de Karol G por el que dicen que parecía “un indigente”

La famosa lució hermosa, pero criticaron a su novio por su look

Karol G es una de las cantantes más exitosas de Colombia, que está triunfando con su música y traspasando fronteras.

Pero, además, la famosa ha comenzado unos emprendimientos recientemente, dejando ver que es una mujer exitosa e independiente y multifacética que quiere probar más allá de su talento.

La colombiana inauguró dos restaurantes, Provenza, un lugar hermoso y ambientado para que los usuarios se sientan cerca del mar y Carolina, con un ambiente más íntimo y hasta música en vivo.

Además, también inauguró una discoteca llamada El callejón del gato, un lugar para que muchos bailen y disfruten al ritmo de la música urbana y más.

“Parece un indigente”, mientras Karol G lucía hermosa en inauguración de sus locales, critican a Feid por su look

Durante la inauguración de estos locales, hecho la noche de este jueves, Karol G estuvo acompañada por su familia y su novio, Feid, de quien estuvo siempre de la mano y posó con él.

La cantante llevó un hermoso vestido largo con escote bardot y vuelo en la falda en tono rosado con puntos blancos y tacones, luciendo elegante y coqueta, pero su novio se robó las miradas y críticas con su look.

El también cantante colombiano lució unas bermudas anchas de jean, con una camiseta oversize blanca, tenis de colores en blanco, negro y verde neón y una gorra, y aseguran que no fue el look adecuado para el evento ni para estar al lado de Karol G, quien lucía como una diosa.

“Qué vergüenza de novio, parece un recogelatas”, “Ese hombre se viste como que está en el patio de su casa no representa a mi Karol G para nada”, “él siempre tan mal vestido”, “Feid parece indigente, que mal se viste siempre”, “que oso con ese novio”, “se vestía mejor Anuel, sorry”, “parece que recogió a alguien de la calle y lo lleva de la mano”, “pero ese tipo nunca se puede vestir bien”, y “Ese hombre no se viste nada bien pero ni en ocasiones que lo amerita por dios😮”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que lo critican por su look, pues siempre aseguran que no se viste bien para ninguna ocasión, pero Karol G deja de lado las críticas y lo presume con amor y orgullo, y dejan ver lo mucho que se aman.