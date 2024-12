Famoso actor de K-Dramas, Park Min Jae, sufre paro cardíaco a los 32 años

El mundo del entretenimiento surcoreano se ha visto sacudido por la repentina muerte del actor Park Min Jae, quien falleció a los 32 años el 29 de noviembre de 2024. Aunque su deceso ocurrió en esa fecha, la noticia fue confirmada públicamente el 2 de diciembre.

PUBLICIDAD

Según informes, Park Min Jae sufrió un infarto mientras se encontraba en China, lo que resultó en su fallecimiento inmediato.

Su hermano menor, Park Zaeh Yung, expresó en redes sociales: “Mi amado hermano se fue a descansar. Espero que la mayor cantidad posible de personas puedan recordar a mi hermano”.

Park Min Jae Imagen de Instagram

La comunidad artística y los fanáticos han manifestado su pesar y rendido homenaje a un talento que dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo. El funeral de Park Min Jae se llevará a cabo el 4 de diciembre a las 9:30 de la mañana (hora local) en el Hospital Universitario Femenino de Ewha, en Corea del Sur.

Park Min Jae, nacido el 13 de marzo de 1992, inició su carrera actoral desde temprana edad, destacándose en diversos K-Dramas como “Mr. LEE”, “Little Women”, “Tomorrow”, “Call It Love”, “The Fabulous”, “Deborah”, “Numbers: Watchdogs in the Building Forest” y “Goryeo-Khitan War”

Su versatilidad y dedicación lo convirtieron en una figura querida por el público y respetada por sus colegas.

Este trágico suceso ha reavivado el debate sobre la salud mental y física de los artistas en la industria del entretenimiento surcoreano, conocida por sus intensas demandas y presiones. La comunidad artística y los fanáticos expresan su pesar y rinden homenaje a un talento que dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo.