El mensaje del protagonista de Pedro el Escamoso tras la muerte de Sandra Reyes

La actriz colombiana Sandra Reyes, quien participó en numerosas series y novelas como ‘Rigo’ o ‘Pedro el Escamoso’, falleció este domingo a los 49 años, después de padecer de un cáncer, informó este domingo el ministro de Cultura, Juan David Correa.

PUBLICIDAD

La actriz comenzó su carrera en 1994 en la serie ‘Clase Aparte’ y desde entonces participó en varias producciones colombianas como ‘El cartel de los sapos’ o ‘La mujer del presidente’. Sin embargo, se consolidó con su papel de Paula Dávila en ‘Pedro el escamoso’ (2001-2003).

Miguel Varoni, el actor que le dio vida a ‘Pedro el escamoso’, fue uno de los primeros en reaccionar tras la lamentable noticia. “Hasta siempre mi ‘doctora Paula’ ¡Sumercé no sabe la falta que me va a hacer! ¡Dios me la Bendiga! Siempre estará en mi corazón…”, escribió el también director de televisión.

También publicó imágenes del reencuentro. “Con mi Doctora Paula, el reencuentro fue tan lindo. Un día especial, un recuerdo que nos alimentará siempre el alma”.

¿Qué le pasó a Sandra Reyes?

Reyes, nacida en Bogotá el 31 de mayo de 1975, padecía cáncer de mama desde hace varios años, que llevó con reserva. También estuvo presente, recientemente, en ‘Rigo’, la serie biográfica del ciclista Rigoberto Urán.