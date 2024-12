Silvia Pinal enfrentó el dolor en pantalla: así fue la desgarradora despedida de Viridiana tras su trágico fallecimiento

El sábado, el mundo del entretenimiento mexicano despidió a una de sus más grandes leyendas, Silvia Pinal, con un emotivo homenaje póstumo en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México. La actriz, que falleció el 28 de noviembre a los 93 años, dejó un legado imborrable en el cine, el teatro y la televisión, trascendiendo generaciones con su talento, carisma y fortaleza.

La ceremonia comenzó desde las primeras horas de la mañana, cuando el cortejo fúnebre entró al Palacio de Bellas Artes, con la familia Pinal acompañando a la estrella en su último viaje. Silvia Pinal, conocida por su belleza y talento en vida, fue vestida de blanco, con su característico labial rojo, detalle que sus familiares subrayaron como símbolo de su cuidado personal.

El Palacio de Bellas Artes, decorado con flores y música en vivo, fue el escenario para rendir homenaje a Silvia Pinal, un ícono de la cultura mexicana. Durante la ceremonia, se escucharon canciones favoritas de la actriz, como las interpretadas por María del Sol y un mariachi.

Entre los discursos más emotivos, Sylvia Pasquel recordó a su madre con amor y dolor: “Vuela alto como siempre lo hiciste, querida madre”. Alejandra Guzmán destacó su legado como madre y profesional, diciendo: “Gracias por todo lo que me enseñaste, por todo lo que compartimos y por ser eterna”.

Michelle Salas, bisnieta de Silvia, conmocionó al público con su mensaje sobre el legado de su bisabuela: “Su ejemplo vivo de romper paradigmas y transformar el mundo con valentía y gracia estará conmigo siempre”.

La muerte de Silvia Pinal ha traído consido diversas anécdotas que marcaron su vida y trayectoria artística como lo fue la trágica pérdida de su hija Viridiana Alatriste, quien falleció en un trágico accidente automovilístico en 1982, a los 19 años.

Viridiana empezaba a hacer su nombre en la actuación con una participación en la telenovela Mañana es primavera junto a su madre. La noticia de su muerte conmocionó a todos pero Silvia Pinal, devastada por la tragedia, tuvo que seguir adelante con su trabajo.

A pesar del dolor, la actriz decidió que el show debía continuar y adaptó el guion de la telenovela para justificar la ausencia de su hija en la ficción y la vida real.

En lugar de abordar directamente la tragedia, la actriz optó por utilizar un símbolo: una paloma blanca que representaba a su hija. La escena en la que Silvia interpreta la partida de su hija, con gran fortaleza y emoción contenida, es ahora una de las más emblemáticas de la historia de la televisión mexicana.

En un desgarrador monólogo, Pinal expresó:

En la última escena, Silvia Pinal lee una carta escrita por su hija en la ficción, que simboliza su despedida:

<i>“Querida mamá: no sé cómo empezar para decirte lo inmensamente feliz que fui; lo inmensamente joven que fui a veces. Cómo aprendí a querer cada gesto tuyo y cada una de las cosas que me dijiste (...) A veces me da miedo pensar que un día tendré que dejar esta casa. Cómo voy a seguir viviendo. No lo sé, quizá no deba averiguarlo. Oye mamá, ¿a ti nunca te ha pasado tener que dejar a tus amigos, tus cosas, todo lo que te rodea? Yo no quiero saber nada ni quiero saber qué está pasando solamente sé que todo está cayendo a pedazos”.</i>

— Viridiana Alatriste