La frase de Sandra Reyes en la novela Pedro el Escamoso se hizo real

Sandra Reyes interpretó magistralmente a la doctora Paula Dávila en la novel Pedro El Escamoso marcando a una generación de televidentes y llevándola al estrellado y convirtiéndose en una de las actrices más queridas de Colombia.

Lamentablemente, este 1 de diciembre de 2024, Sandra perdió una batalla contra el cáncer de seno y sus miles de seguidores recordaron el trágico destino que la Doctora Paula enfrentó con valentía en la novela: una enfermedad terminal que la quitó la vida.

En la novela de Pedro El Escamoso, la doctora vivió sus últimos momentos son serenidad y optimismo, reflexionando sobre cómo la enfermedad le ayudó a encontrar otra perspectiva de la vida. Y en esa escena, es cuando le confiesa a Pedro sobre su enfermedad. “Quiero vivir mis últimos días o meses de una forma normal. Yo amo la vida, pero he aprendido que no vale el desgaste de sufrir por algo que uno no puede cambiar”, se la escucha decir en la novela.

Su mensaje de fortaleza y esperanza es tan premonitorio y desgarrador ya que en la vida real Sandra Reyes también battalló contra un cáncer que le costó la vida.

Según sus familiares, su cuerpo será trasladado al municipio de Ubaté, Cundinamarca, donde se realizará la velación.

Miguel Varoni desconsolado:

Entre los tributos más sentidos estuvo el de Miguel Varoni, quien dio vida a Pedro Coral, el icónico protagonista de la serie. A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió una emotiva despedida para su compañera de elenco: “Hasta siempre mi Doctora Paula… sumerce no sabe la falta que me va a hacer!!! Dios me la bendiga!!! Siempre estará en mi corazón…”. Acompañó el mensaje con una fotografía de la primera temporada de la telenovela, recordando los momentos inolvidables que vivieron juntos en el set.