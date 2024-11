¡Cosita seria! Así se vivió el careo entre Tami Rivera y Michelle Rabbit para los Kiños del Año

Este sábado finalmente se desarrollarán los esperados “Quiños del Año” en el Coliseo General Rumiñahui donde personajes de la televisión, exdeportistas e influencers se subirán al cuadrilátero a intercambiar golpes. Sin embargo, una de las peleas más esperadas es la de las reinas del OnlyFans, Tami Rivera y Michelle Rabbit.

El pasado jueves 28 de noviembre se realizó el famoso careo donde los contrincantes se miran frente a frente y calientan las emociones. El careo de las modelos sacó chispas, lo que prometerá una gran pelea.

La Tamarita optó por bajarle la mano a la colombiana y esto terminó en empujones, patadas y gritos.

“Por qué se puso celosa, yo no le he hecho nada. Se intimidó, no ha visto una colombiana tan bonita”, dijo Rabbit.

“Ya les ganamos en el fútbol ahora falta ganarles en los puñetes”, dijo la modelo ecuatoriana.

Estas son las peleas confirmadas:

Rey Julien vs Nexar Gomez

El Tío Cesar vs El Che (La Vagancia)

Armando Paredes vs Jaime Iván Kaviedes

Tami Rivera vs Michelle Rabbit

Luis Vivanco vs Sergio El Heladero

Paolo Ladino vs El Loco Baldeón

El Trip y Gran Jason vs La Fraternidad

¿A qué hora y dónde ver en vivo ‘los kiños del año’?

Hora de inicio: 18:00

18:00 Dónde ver: Transmisión exclusiva de Zapping Sports.

Este evento promete ser una noche llena de adrenalina y entretenimiento. Zapping ofrecerá la transmisión exclusiva de “Los kiños del año” a través de Zapping Sports, permitiendo a todos sus suscriptores disfrutar de este evento único sin costo adicional. La producción contará con 10 cámaras, señal para reacciones en vivo, así como entrevistas previas y post combates.

La suscripción está disponible por US$5,99 mensuales, incluyendo acceso a más de 40 canales y todo el contenido deportivo exclusivo.