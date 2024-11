“Aprende Ángela Aguilar”: la ‘Mujer del Año’ de Estados Unidos se lleva las palmas, ¿quién es?

La revista Glamour Estados Unidos también premió a la “Mujer del año” como lo hizo en México, y esto de nuevo abrió el debate sobre si era necesario dárselo a la cantante Ángela Aguilar, quien ha labrado un gran camino en el mundo de la música regional mexicana, siendo una de las exponentes más reconocidas en la última década.

La mujer que se llevó el galardón fue la actriz Ashley Park, la estrella de “Emily en París”, como Mindy Chen, quien fue premiada por ser la “Actriz del año” por su trayectoria. La artista ha sabido sortear grandes batallas en su vida, que la han llevado a pelear por lo que desea.

En la entrevista que le ofreció a la popular revista a mediados de noviembre, contó que cuando era adolescente sobrevivió a la leucemia y cuando era joven actriz luchó en audiciones angustiosas, donde a menudo experimentó el rechazo debido a su origen asiático.

Comenzó el 2024 de la peor manera: “regresó de la muerte”, tras un sufrir un shock séptico durante sus vacaciones de fin de año 2023. Los médicos le dieron muy pocas esperanzas de vida, pero como sabe lo que significa luchar, no se rindió y con ayuda de novio Paul Forman, quien es su coprotagonista en la afamada serie de Netflix, ella se recuperó y a los meses ya estaba grabando la cuarta temporada “Emily”.

Se describió como una mujer vulnerables y de corazón abierto, que no juzgamos y valoramos las amistades, como Mindy, y que consiguió su seguridad interna y una autoestima sólida a los 30 años.

“Una lección importante fue no ser tan duro conmigo mismo. Sentí mucho dolor después del shock séptico y no sabía si podría pasar el día en el trabajo. No permitir la frustración aquí fue increíblemente difícil. Mi mayor aprendizaje es no ver hacer menos como un fracaso. Mis amigos Paul y Lily me salvaron de muchas maneras”, acotó la actriz.

“Aprende Ángela Aguilar”

Tras conocerse sobre esta premiación las comparaciones no tardaron, por lo que los haters de Ángela se manifestaron en las diferentes sociales, donde le dijeron: “Aprende Ángela Aguilar”, “Ella sí se merece ese premio”, “Ahora sí le atinaron”, “Ángela habla” y “Ashley ha demostrado que no necesita papá, sola ha obtenido todo”.

Hay que recordar que el medio de comunicación anunció su premio solo unos escasos días después de Cazzu, la expareja de Chrisitan Nodal, desmintió todas las palabras que dijo la “Princesa del regional” cuando aseguró que inició la relación con él porque todas las partes involucradas lo sabían, que no se le rompió el corazón a nadie, que todos los adultos lo asimilaron y que no estuvo involucrada en un infidelidad.

Esto motivó a que unas 500 personas recogieran firmas para exigirle a la prestigiosa revista que le retiraran el premio, pues “no se lo merecía”, pese a todo lo que la cantante de 21 años ha logrado en su carrera.