Tami Rivera y lo que provocó sus celos ante Michelle Rabbit

‘Los Kiños del Año’ se realizarán este 30 de noviembre en el Coliseo General Rumiñahui. El evento contará con 7 peleas, donde creadores de contenido y personajes del entretenimiento se subirán al cuadrilátero a intercambiar golpes.

Uno de los enfrentamiento que más ha llamado la atención es la que tendrá a Michelle Rabbit y Tamara Rivera. Las modelos de Onlyfans tuvieron su respectivo careo este jueves 28 de noviembre, donde sacaron chispas.

Parte del espectáculo fue crear este conflicto entre ambas. La quiteña optó por bajarle la mano a la cafetera, lo cual terminó en un empujón y fuertes declaraciones.

Declaraciones de Rabbit

“Por qué se puso celosa, yo no le he hecho nada. Se intimidó, no ha visto una colombiana tan bonita”, dijo Rabbit.

