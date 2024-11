MasterChef Celebrity Ecuador: El beneficio de Ale Boada que se convirtió en una ‘venganza’ contra Delary Stoffers

Ale Boada utilizó muy bien uno de sus primeros beneficios que le otorgó el pin del chef, en MasterChef Celebrity Ecuador. Ella eligió los capitanes en el reto por equipos en el cual debían replicar una entrada, plato fuerte y postre preparado por el jurado.

Aunque no se sabe si su estrategia para la elección fue de acuerdo a sus defectos o debilidades, lo cierto es que cual haya sido le funcionó perfectamente ya que ella ganó este reto siendo capitana.

En primer lugar escogió como capitán del equipo rojo a Ave Jaramillo, luego a Delary Stoffers para el equipo morado. Pero sobre la exreina, Boada explicó que llamarla a que lidere un grupo tiene una razón.

“Ella me demostró que sabe dar órdenes. Tú me diste órdenes cuando trabajamos en equipo más que vengando estoy demostrando lo que es nuestra Miss de lo que es capaz la reina del equipo”, expresó Ale entre risas.

“Que compita nuevamente con el morado ¡Vaya saludando, Miss!”, añadió Boada. Sin embargo, Delary lo asumió de la mejor manera. Consideró que Ale, al elegirla, quiso sacar lo mejor de ella. “En el reto de campo se dio cuenta que puedo ser líder”, dijo.

Toda esa estrategia le funcionó ya que su equipo, el azul, resultó ganador y sus compañeros se quitaron el delantal negro.

Delary llevó a su equipo al precipicio

El equipo de Delary, conformado por La Flaca, Natalia, Christian y Ñusta, fue uno de los peores y va directamente al reto de salvación a ver si tiene oportunidad de salvarse de la eliminación.

Stoffers no dio las indicaciones correctamente para que replicaran los platillos exactos y peor aún cuando ella no podía cocinar. No apanaron las bolitas de arroz, aunque la salsa pomodoro estaba en su punto según los jueces.

Al plato fuerte le faltó un mejor manejo del hinojo, pese a que sí le colocaron según Christian, no se sintió el sabor. Mientras que el postre, preparado por Natalia, tenía una galleta que no llevaba el plato original.

Se van contra Delary

Tanto La Flaca como Natalia se fueron contra Delary. La segunda expresó, casi entre lágrimas, que le pareció muy injusto llevar delantal negro por responsabilidad de un tercero y no por ella misma.

“Siento frustración. No es justo porque el postre lo hice con las órdenes que ella medio y no fueron correctas. Todos sabemos cocinar bien pero cuando dependemos de un tercero es desesperante”, dijo entre lágrimas.

La Flaca, en cambio, explicó que ella sí quería apanar las bolitas pero siguió las instrucciones de la exreina las cuales estaban desacertadas.

Ñusta, de su lado, dijo que la debilidad de Stoffers fue no captar el gusto y los sabores que estaban en el plato comunicar correctamente.

Delary se defendió y pidió disculpas por al ser su responsabilidad que tengan delantal negro. “Yo iba diciendo, conforme lo que me contaron. No quería imponerles nada. Yo estoy aprendiendo y soy la que menos sabe”.