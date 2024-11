MasterChef Celebrity Ecuador: ‘La Flaca Guerrero’ compara a Daniel Pintado con Brad Pitt

Los participantes de MasterChef se enfrentaron a un reto de presión la noche del lunes 25 de noviembre de 2024 y, entre los jueces tuvieron un invitado especial, que marcó las pautas del reto. Daniel Pintado fue el tercer juez de la noche y, cuando entró a las cocinas todas las celebridades se sorprendieron.

Erika Vélez decidió preguntarle a los participantes como se sentía al tener un medallista olímpico como parte del jurado durante el reto de presión y, Maria Teresa ‘La flaca’ Guerrero fue una de las primeras en demostrar su entusiasmo.

La presentadora y modelo dijo que se sentía feliz y emocionada por su presencia allí, ya que lo admiraba mucho. “No, imagínate yo fui una de las primeras que lo empezó a seguir en Instagram. Soy contra hiper, recontra fan, y cuando me siguió de vuelta fue como si me hubiera seguido Brad Pitt. Mejor porque es un campeón olímpico, hasta más guapo”, expresó.

Además, en sus redes sociales, compartió una publicación junto a Daniel Pintado y Jefferson Pérez, dándoles gracias por lo que representan para Ecuador.

“¡Qué momento tan épico en MasterChef! Compartir este espacio con dos campeones olímpicos en marcha es algo que nunca olvidaré. @jeffersonperezq leyenda ecuatoriana y medallista de oro en Atlanta 1996, y @danielpintado1 , nuestro orgullo que brilló en París, son ejemplo de dedicación, esfuerzo y disciplina.Estar junto a ellos no solo es un honor, sino también una motivación enorme. Representan lo mejor del espíritu ecuatoriano: luchar, soñar en grande y nunca rendirse. ¡Gracias, campeones, por inspirarnos tanto dentro como fuera de la cocina!”, escribió la modelo.

Emotivo encuentro con Jefferson Pérez

Daniel Pintado es el primer invitado de honor de la reciente temporada de la competencia de cocina amateur, en la que participa el también medallista Jefferson Pérez, oro en Atlanta 1996. Ambos cuencanos de origen y marchistas.

“El momento más sublime de mi vida deportiva no estuvo en ganar, sino verle a alguien ganar. Felicidades, campeón”, expresó Jefferson cuando vio a Daniel. A continuación, ambos protagonizaron un sublime par de minutos, cuando marcharon por el centro de las cocinas. “El objetivo siempre fue dejar en alto al Ecuador. Creo que lo conseguimos”, dijo recalcó Pérez.