MasterChef Ecuador: Victoria Patiño y su reacción a la polémica con la ex de Santiago Barzallo

Luego que la odontóloga cuencana, Domenica Sánchez, quiso ‘alborotar el avispero’ nuevamente, la exparticipante de MasterChef Ecuador, Victoria Patiño, decidió reaccionar al video que hizo en el que contó su versión de lo que sucedió con su exprometido, Santiago Barzallo.

Victoria, que fue una de las finalistas del reality de cocina, publicó en sus historias de Instagram una imagen que dice: “el que es feliz, no jode”. Y su escritura fue “todo cae bajo su propio peso”. No necesitó hacer un video para dar explicaciones ni nada. La fotografía habló por sí sola.

Captura de pantalla de Instagram de Victoria Patiño

A diferencia de su futuro esposo, Barzallo, quien también llegó lejos en el reality ese mismo año, él sí publicó un video en la red social. El también odontólogo cuencano dijo que no encontraba sentido lanzar un video, “de la nada” después de dos años, solo para generar odio a “gente que no se lo merece”.

“Yo cometí un error, sí, pero mi error no fue enamorarme de Victoria; esa ah sido la mejor decisión que he tomado hasta el día de hoy. Mi error fue no haber terminado una relación que estaba desgastada por mentiras, dramas familiares, falta de amor, engaño de parte de ella, que también sería bueno que cuenta un ‘story time’”, dijo.

Luego fue enfático en decir que él nunca quiso casarse y que incluso pospuso la fecha, porque no se sentía listo. “Incluso llegué a recibir un ‘ultimátum’: O nos casamos o aquí se termina todo y terminamos”, exclamó.

“Fue la presión familiar que me llevó a comprometerme, algo que en el fondo no se debería hacer. Nadie debería casarse por obligación, ni por presión de terceros, creo que el matrimonio es una decisión que se debe tomar desde el corazón, porque sino lo único que firmas será un divorcio asegurado”, dijo en su video.

Al final, Santiago de MasterChef Ecuador quien se encuentra comprometido con Victoria y mantiene un negocio en Quito, pidió que paren el acoso. “No creo que sea necesario ni las amenazas contra mi vida que recibí por parte de la familia de ella, eso ya está en otro nivel, porque nunca quise denigrar a nadie”, finalizó.

Recordemos que en TikTok, Sánchez contó en un video cómo rompieron su compromiso mientras él estaba fuera del país grabando el programa.