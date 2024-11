“Se me salió un disco de la columna”: Actriz de “Sin Senos Sí hay Paraíso” sufrió un serio accidente durante un reality

Johanna Fadul, de la novela “Sin Senos Sí hay Paraíso”, actualmente forma parte en el reality show de Telemundo “Los 50″ en Estados Unidos, donde ha tenido un progreso notable. No obstante, su participación se vio afectada por un serio accidente que sufrió al caer de una estructura durante las grabaciones.

A través de sus historias de Instagram, la actriz divulgó información sobre el incidente, mostrando además que resultó bastante herida por la caída.

¿Qué lesiones tuvo Johanna Fadul?

“Les cuento que tuve un accidente en una de las pruebas, estoy bien afortunadamente. Hay accidentes que pasan porque tienen que pasar. Tengo entendido que yo caí de frente porque yo perdí el conocimiento total. Estábamos en una estructura a tres metros de altura en un balance, se vence la estructura y caigo de frente. Esto es lo más grave que me pasa. Tengo un esguince en el cuello, y aquí tengo una fisura, solo es una férula y ya está. Este dedo lo tengo un poquito morado, y la rodilla también la tengo bastante adolorida y golpeada”, relató la actriz.

Johanna Fadul tuvo delicado accidente en medio de reality “se me salió un disco de la columna” Captura de pantalla

En la sección del texto que acompaña el video se indica “Esguince en el cuello y mano, se me salió un disco de la columna, fisura en la nariz, inflamación severa en la rodilla”. Aunque Johanna aclaró que, en líneas generales, se encuentra bien y que lo ocurrido no tuvo mayores consecuencias, también dirigió un mensaje a quienes insinuaron que estaba mintiendo y que en realidad se había sometido a una cirugía nasal.

“Para aquellos que critican diciendo que me sometí a una operación cerebral o que tengo algún problema mental, les aclaro que no me hice ninguna cirugía de nariz. No fue una intervención quirúrgica, sino un accidente”. También indicó que debió pasar por una reconstrucción de labio debido a la misma caída que experimentó.