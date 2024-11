Karla Kanora hace revelaciones de su participación en MasterChef Celebrity Ecuador

Karla Kanora se convirtió en la primera eliminada de MasterChef Celebrity Ecuador tras presentar un delicioso encocado, pero los patacones estuvieron crudos, uno de los mayores errores al presentar un plato.

Un día después de la emisión del capítulo donde la eliminaron, la cantante ecuatoriana publicó un video donde reveló detalles desde que la llamaron a ser parte del reality más importante de cocina.

“Sí, ya no estoy en MasterChef, y hoy les voy a contar todo sobre los que me sacaron. La ilusión de estar en MasterChef, la emoción de pensar en ganar y el miedo de sentir que puede ser el primero en salir, esas son emociones que todos los participantes compartimos”, dijo cuando inició el video.

Cuando recibió la llamada

“Hace un par de meses he recibido la llamada de producción para invitarme a ser parte de MasterChef, cuando me enteré un montón de pensamientos y de ideas pasaban por mi cabeza y pedí un par de días para pensarlo porque no sabía si decir que sí o dejar pasar la oportunidad. Pero después de pensarlo, decidí que quería vivir esta experiencia, que era una experiencia que no me quería perder. La duda tenía que ver con saber si estaba preparada para ir a la cocina más importante del mundo, si hubiera dicho que no, me hubiera arrepentido toda la vida. No me gustó salir de MasterChef, pero los culpables fueron ellos (patacones). Los que me sacaron de Masterchef. Sin embargo, me llevo la alegría de hacer nuevos amigos y de vivir una experiencia que solo se tiene una vez”, dijo Kanora en un video publicado en su cuenta de Instagram.