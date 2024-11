Miss Chile 2024 y William Levi: Lo que aclaró de la relación que tiene con el cubano

Miss Chile 2024, Emilia Dides quien fue una de las 12 finalistas del Miss Universo 2024, es tendencia debido a que reveló que mantiene una cercanía con el actor William Levy. En redes sociales, se han hecho evidentes las miradas y coqueteos, aunque la reina de belleza dijo que no son novios, por el momento.

En una reciente entrevista con Jordi Martin en El Gordo y la Flaca, la reina de belleza dijo que se siente muy ilusionada de estar con el cubano, a quien ya conoce por tres años.

“No es una relación aún, pero no me cierro a ninguna oportunidad porque es una persona que me llama mucho la atención y lo quiero conocer”, dijo la chilena indicando que la pareja mantiene una comunicación constante y privada.

Dides dijo que lo que más le atrapó de Levy es su “corazón”, donde asegura estar disfrutando el proceso que está viviendo, de lo que fue su participación en el Miss Universo y su relación con el actor.

Mientras tanto, el propio William Levy, quien recientemente se separó de Gutiérrez, también expresó su interés por conocer mejor a Emilia de 25 años, según lo reveló el reportero Jordi Martin.

Aunque no se ha formalizado un noviazgo, ambos parecen estar en la misma sintonía