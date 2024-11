¿Despidieron a la traductora que se equivocó en la final del Miss Universo? Esto es lo que se sabe

A casi una semana desde que Victoria Kjaer se coronara como la nueva Miss Universo 2024, uno de los momentos de la ceremonia que no se puede olvidar es la ronda de preguntas cuando la Miss Venezuela, Ileana Márquez Pedroza tuvo problemas con la traducción. Ahora, Emilia Dides representante de Chile en el certamen de belleza ofreció unas declaraciones sobre este tema.

Luego de dar por terminada la edición número 73 del concurso, las candidatas están listas para regresar a su país o cumplir con otros compromisos laborales, sin embargo, muchas de ellas no pierden la oportunidad de contar su experiencia en su paso por el Miss Universo, este fue el caso de la Miss Chile, quien en un encuentro con una periodista de su país comentó sobre el problema que presentó Ileana con su traductora.

“Son errores que no pueden ocurrir, no es un requisito hablar inglés y no puede ocurrir que una traductora le traduzca mal una pregunta a una candidata tan importante como Venezuela”, dijo Emilia Dides, quien logró clasificar hasta el top de 12 finalistas el pasado sábado 16 de noviembre en Ciudad de México.

Asimismo, la chilena comentó que habló con la representante venezolana sobre lo sucedido y aseguró que de no haber tenido inconveniente con la traducción se coronaba como la máxima representante del certamen de belleza. “Para mí Venezuela hubiera ganado con su pasarela, con su cuerpo hubiera ganado”, afirmó.

Durante la entrevista a la Miss Chile, Emilia Dides comentó que la interprete, a quien hasta el momento se desconoce su identidad fue despedida de la Organización Miss Universo tras el incidente presentado con Ileana Márquez Pedroza. “Yo creo que la despidieron”, expresó para luego afirmar “la despidieron”.

Tras finalizar el certamen de belleza, Osmel Sousa quien es el nuevo asesor de presidencia de la Organización Miss Universo admitió que hubo un error con la traductora de la Miss Venezuela. “Piden los traductores y eso es un desastre, muchos se ponen nerviosos no saben interpretar bien lo que ellas dicen, eso no fue bueno”, fueron sus palabras sobre el tema.

Hasta el momento ningún representante de la empresa ha confirmado la noticia del despido de la traductora.