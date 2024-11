MasterChef Celebrity Ecuador: Los cortes de luz salen a relucir con memes en redes sociales

En el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity Ecuador, la idea del reto era regresar en el tiempo. Incluso, el jurado y su presentadora vistieron como en el año 1476. Pero los usuarios en redes no perdonaron relacionarlo con los cortes de luz de ocho horas que atraviesa el país.

PUBLICIDAD

Recordemos que en la Baja Edad Media, la electricidad como la conocemos hoy en día era un concepto completamente desconocido. En la actualidad, en Ecuador, hemos estado a oscuras hasta por 14 horas debido a la crisis que atravesamos. Pese a que hay quienes han adquirido recursos como generadores, otras personas utilizan velas para no estar a oscuras.

Todo comenzó cuando la chef Irene González dio a entender que los cocineros deben cocinar para más de 50 comensales como en la época que no había electricidad. Ello se tomó como referencia a la situación actual en la que estamos. Pues hay quienes, con estos cortes de luz no puede ni cocinar al no tener estufas que funcionan a gas.

Los internautas, también hicieron referencia a que las personas que cuentan con un generador eléctrico y los que no. Lo aterrizaron al contexto de la hermosa Erika Vélez, vestida como una monarca hablando con los concursantes.

Mira los memes a continuación