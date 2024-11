Mauricio Rivas celebra 100 programas de Time Out en Radio Sucesos

Mauricio Rivas celebra 100 programas de Time Out

Mauricio Rivas Mantilla es un apasionado de la radio desde muy joven, donde comenzó a trabajar a los 15 años como operador y locutor.

Dicha actividad la ha mantenido desde entonces a la par de su otra profesión, la publicidad. Rivas es CEO de Nativa Advertising, agencia de publicidad independiente desde 2007; además de experto en marketing internacional e historia del arte, con títulos de la Universidad San Francisco de Quito.

Este 22 de noviembre de 2024, su programa Time Out en Radio Sucesos (101.7) cumple 100 programas al aire, por lo que nos cuenta más sobre este espacio.

¿Cómo nació Time Out y cuál es su propuesta?

Time Out es un programa que se inspira en la revista homónima, conocida por sus contenidos culturales y de entretenimiento. Adapté este concepto para ofrecer un espacio radial donde la música ochentera y noventera, las biografías, y temas culturales se mezclan con consejos de publicidad y marketing. Es un programa que busca enriquecer la mente y el alma, alejándose de los temas de política y economía que suelen saturar otros espacios radiales.

¿Qué significa llegar a 100 programas en vivo?

Es un logro importante. Cada emisión requiere horas de investigación, escritura y estructuración. Por ejemplo, dedico alrededor de cuatro horas para preparar un guion de 1.500 a 2.000 palabras que luego combino con música y secciones dinámicas, como análisis de cine o biografías. Llegar a 100 programas demuestra la aceptación del público y confirma que hay interés por este contenido diferenciador.

¿Qué mensaje desea transmitir a sus oyentes?

Quiero que mis programas sean un respiro en medio del caos diario. Hablar sobre temas como los secretos de la Esfinge de Giza o la construcción de la Torre Eiffel, mientras se escucha buena música, es una forma de invitar a las personas a reflexionar y aprender algo nuevo. Si no haces lo que te apasiona, estás en el lugar equivocado, es algo que siempre recalco.

¿Cómo logra mantener vivo su amor por la radio?

La clave es trabajar en algo que te apasione. La radio siempre ha sido mi refugio, un espacio para desconectarme de las preocupaciones y disfrutar. Desde joven, he trabajado en diferentes áreas, lo que me ha permitido cerrar el círculo en este medio. Disfruto cada momento al aire y espero transmitir esa pasión a quienes me escuchan.

¿Qué más ofrece el programa?

Además de contenido cultural, incluimos recomendaciones de series y películas de plataformas como Netflix y HBO. También invitamos a especialistas en marketing y comunicación para compartir tendencias sobre inteligencia artificial y estrategias digitales. Todo esto convierte a Time Out en un programa único, tanto por su variedad como por su enfoque educativo y entretenido.

¿Qué le espera a Time Out en el futuro?

Seguir innovando y conectando con la audiencia. El aniversario número 100 es solo el comienzo de nuevos retos y más contenido que inspire y eduque.

Planeamos involucrar a más profesionales en áreas como la tecnología, el cine y la literatura, para que cada programa siga siendo un espacio fresco, innovador y lleno de aprendizaje. La sinergia entre el equipo y el compromiso por entregar lo mejor a la audiencia son la base para lo que viene: más contenido, eventos en vivo y, quién sabe, tal vez un formato digital que permita a más personas conectarse con Time Out en cualquier momento y lugar. Estamos pensando en un Podcast llamado “Cracks, el podcast de Time- Out”, donde entrevistaremos a aquellas personas que han estado detrás del micrófono y hacen posible que el programa sea una realidad.