“Se debe disculpar”: mexicanos furiosos con presentador chileno por lo que dijo de Miss México

El público expresó malestar ante las criticadas palabras del anfitrión chileno Jordi Castell durante la emisión de Miss Universo 2024, donde usó frases severas en referencia a la concursante de México, María Fernanda Beltrán.

PUBLICIDAD

Durante una transmisión en vivo donde el comunicador integró el panel del canal Chilevisión, expresó su opinión, recibida con críticas, sobre la llegada de la competidora azteca a los cinco finalistas del concurso.

“Quién sabe si la mexicana se fue a la cama con alguien (...) por qué no”, señaló, una afirmación que causó malestar entre los demás presentes.

Mexicanos arremeten contra presentador chileno

Las declaraciones de Castell fueron objeto de críticas inmediatas en las plataformas de redes sociales y, más tarde, los controvertidos comentarios fueron escuchados por mexicanos, quienes también lanzaron duros ataques contra el presentador.

La notoriedad de esto se expandió en plataformas digitales luego de que el tiktoker Eddy Nieblas compartiera ampliamente los controvertidos comentarios del presentador.

"Soy de Chile y sus declaraciones son totalmente inaceptables, no nos personifican", "nada justifica denigrar a una mujer de esa manera", "no debes insultar a México", "debería ofrecer una disculpa" y "es una belleza, no entiendo tanta crítica hacia ella", son algunas de las respuestas en las redes sociales ante los comentarios de Castell.

Es importante destacar que la delegada de México, María Fernanda Beltrán, consiguió entrar en el quinteto final de Miss Universo 2024, en compañía de las concursantes de Nigeria, Tailandia, Venezuela y la vencedora, Victoria Kjaer de Dinamarca.

En consecuencia, Miss México finalmente alcanzó la tercera posición en el concurso.