Michela Pincay, Mar Rendón, Gigi Mieles y otras influencers denuncian a fotógrafo machaleño por acoso sexual

Desde el 18 de noviembre se ha presentado una denuncia colectiva en las redes sociales debido a un joven fotógrafo machaleño identificado como I.Visual. Ante eso, artistas e influencers como Michela Pincay, Mar Rendón, Gigi Mieles mostraron chats y dieron su testimonio donde lo acusan de acoso sexual.

Incluso, se creó una cuenta de Instagram para colocar todas las capturas de pantallas de los chats de las víctimas para demostrar cómo operaba desde el 2022 recopilando fotos y videos privados de mujeres. “Es un acosador sexual que se está aprovechando de su posición como filmmaker”, dice el post.

Este fotógrafo, estudiante universitario y conocido en el mundo de las creaciones de contenido, pretendía ganarse la confianza de las mujeres y luego les pedía con todo de urgencia y necesidad que les entregue las claves de iCloud, herramienta de almacenamiento de Apple.

Cuando lograba su cometido, “guardaba las fotos y los videos privados de las modelos en una carpeta junto al material de más mujeres, para luego compartir con amigos y comercializar”, dice el comunicado.

La denuncia también explica que sino lograba conseguir las contraseñas, les pedía en persona y fingía que necesitaba realizar una llamada urgente para llevarse el celular a otro lado.

Entre las víctimas, se encuentran reconocidas actrices, cantantes e influencers como Michela Pincay, Mar Rendón, Gigi Mieles, Viviana Salame y Cristina Wagner, quienes aseguran haber sido contactadas de manera inapropiada por el hombre.

Michela Pincay entre lágrimas dio su testimonio y dijo que sí le dio su contraseña de iCloud al fotógrafo, pero aseguró que no tiene fotos comprometedoras en su cuenta, pero sin embargo, sus abogados ya están actuando. “Mis abogados llamaron al tipo pero no ha contestado. Decidí hacer este en vivo para dar a conocer lo que pasó y para cuidar a las chicas”, agregó y pide que las autoridades actúen.

Más de 200 chicas serían víctimas.

En los comentarios de la publicación Viviana Salame, Gigi Mieles, Mar Rendón confirmaron que también fueron víctimas del fotógrafo, aunque no logró su cometido en ciertas ocasiones.

Mar Rendón escribió: “A mí me hizo lo mismo, nunca le di mi clave ni nada, pero puedo pasarles las fotos pidiéndome las claves. no están solas chicas”.

Mar Rendón Foto: Instagram

Cristina Wagner: “Me hizo exactamente lo mismo, pero no me dio buena vibra porque no lo conocía y me llamó y nunca más lo contesté”.

Cristina Wagner (Instagram)

Viviana Salame: “Lamentablemente yo fui una de las chicas a las que le pidió insistentemente las claves porque necesitaba para su “trabajo” y caí en esa mentira. Qué tipo de persona hace así? Manipularlo y disfrazarse de “trabajo para aprovecharse de mujeres?”.

Viviana Salame (Instagram)

Gigi Mieles: “Les creo a todas, me hizo lo mismo”.

MasterChef Celebrity Ecuador: Gigi Mieles no pudo con el arroz y se despide a puertas de la semifinal (Captura)

Universidad se pronuncia:

La Universidad Casa Grande, donde el fotógrafo es estudiante también reaccionó al caso y respaldaron a las personas afectadas. “Somos enfáticos en nuestra declaración institucional de Tolencia Cero a cualquier forma de violencia de género, abuso o acoso sexual. Dijo que podrán a “disposición todos los mecanismos institucionales previstos para intervenir en casos como este”.

“En ningún caso, las acciones o procedimientos internos de la universidad interferirán ni condicionarán otras acciones civiles, penales o administrativas que la persona afectada decide emprender”, manifestó la institución educativa privada.