El romántico Mark Zuckerberg | Grabó un cover de Get Low con T-Pain para Priscilla Chan, su esposa

El multimillonario fundador de Meta, Mark Zuckerberg, ha vuelto a llevarse las portadas con un inesperado rostro musical y enamoradizo. En un acto sorprendente, Zuckerberg ha grabado una versión acústica de la popular canción “Get Low” de Lil Jon, junto al rapero T-Pain. Este lanzamiento, acompañado de un video musical casero, muestra al magnate tecnológico interpretando el tema con autotune y tocando la guitarra, bajo el alias de Z-Pain.

PUBLICIDAD

Un gesto de amor por parte de Zuckerberg

La decisión de Zuckerberg de incursionar en la música no es solo un capricho. Según el propio Zuckerberg, la canción fue un regalo de aniversario para su esposa, Priscilla Chan, ya que “Get Low” era la canción que sonaba en la fiesta universitaria donde se conocieron. Los beneficios obtenidos de este lanzamiento serán donados a la fundación Save The Music, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la educación musical.

Este nuevo proyecto se suma a una serie de acciones poco convencionales por parte de Zuckerberg en los últimos años. El fundador de Facebook ha pasado de ser visto como un genio de la tecnología introvertido y poco expresivo, a convertirse en una figura pública más extrovertida y cercana. Desde practicar artes marciales mixtas hasta diseñar su propia línea de ropa, Zuckerberg parece estar buscando nuevas formas de conectar con la audiencia y diversificar sus intereses.

Sin embargo, esta transformación de imagen no ha estado exenta de críticas. Algunos han cuestionado la autenticidad de estas nuevas facetas de Zuckerberg, sugiriendo que podrían ser parte de una estrategia de relaciones públicas para mejorar su imagen pública. A pesar de estas dudas, lo cierto es que este famoso líder en el mundo de tecnología ha conseguido llamar la atención y generar debate con cada una de sus nuevas iniciativas.