Redes sociales estallan por el premio a Mujer del Año para Ángela Aguilar

No desfiló

Ángela Aguilar no desfiló por la alfombra dorada

Miles de personas pidieron que la revista Glamour no otorgue el premio de “Mujer del Año” a la cantante mexicana, Ángela Aguilar. Sin embargo, la gala sí se dio y le entregaron el galardón el pasado 13 de noviembre, generando miles de críticas y rechazos.

También se corrió el rumor que la hija de Pepe Aguilar no asistiría a la premiación del citado medio, pero a la final, Aguilar llegó con su esposo, Christian Nodal, aunque la artista no posó en la alfombra roja como las otras estrellas que han recibido el premio.

Ángela Aguilar dijo no merecer el premio

La artista tras recibir el galardón, dio un emotivo discurso en frente de los asistentes y dijo que no se cree merecedora del obtener el nombramiento como “Mujer del Año”, pero aseguró que se esforzará para merecerlo.

“Tuve la fortuna de crecer en una familia de cantantes, pero el verdadero privilegio fue entrar a la música mexicana, sentirme respaldada por el mariachi y los valores. Ese mismo honor no lo tomo a la ligera, por eso, cada vez que me subo al escenario trato de la mejor manera de representar a México, al país que me ha dado tanto y que amo con todo mi ser”, comentó.

“Yo creo que hay muchas veces que las palabras sobran, pero lo único que puedo decir es que estoy verdaderamente agradecida con mi familia, con mi marido, mis amigos, con todas las mujeres que abrieron camino para que estuviera aquí esta noche. Yo solo quería ser cantante y lo estoy logrando, gracias a la vida que me ha dado tanto”, indicó.

