“Parece adorno de la pared”: Luis Fonsi y su esposa son cruelmente criticados por sus looks en los Latin Grammys 2024

La 25ª entrega de los Premios Latin Grammy está a punto de empezar, y la ciudad de Miami, ya ha convocado a los mejores talentos de la escena musical que ya han comenzado a desfilar desde la alfombra roja en el Kaseya Center.

Entre las estrellas que ya han aparecido en la alfombra roja del Kaseya Center de Miami, son Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira, Gian Marco, Gala Montes, Mon Laferte, Becky G, y Luis Fonsi junto a Águeda Lopez que se conviriteron en una de las parejas más criticadas debido a sus looks que para el público, resultaron desatinados.

Aunque la alfombra roja apenas va empezando, el público ya ido tomando partido por los looks de los famosos latinos que se dieron cita en Miami, Florida a una de las premiaciones más importantes de la música, reuniendo a los talentos de mayor renombre hasta las futuras promesas emergentes.

Luis Fonsi y Águeda López son criticados por sus looks en los Latin Grammys 2024

El famoso cantante originario de San Juan, Puerto Rico, estuvo nominado en la categoría de ‘Mejor Álbum Vocal Pop’, gracias a su álbum ‘El Viaje’, por ello, acudió acompañado de su esposa, Águeda López con looks que desataron una ola de comentarios en su contra.

Desde el día de ayer, cuando Carlos Vives fue homenajeado como ‘Persona del Año’, la modelo, fue duramente criticada luego de presumir un vestido que dejaba su abdomen al descubierto en color blanco que no tardó en ganarse la desaprobación del público, que mencionó en redes sociales: “Yo aquí buscando mi cortina y la trae la esposa de Luis Fonsi”, mientras el cantante de ‘Despacito’ presumió un saco estampado en color verde esmeralda con forma de panal y pantalones negros.

Pero estos looks no fueron los únicos que acapararon la atención y es que, en su reciente aparición en la alfombra roja, fanáticos critcaron lo “mal vestidos” que fueron a una de las galas más importantes de la música latina.

Para la gala de la 25ª edición de los Premios Grammys, Luis Fonsi y su esposa Águeda López acudieron con brillantes atuendos que no gustaron al público. Mientras él optó por un traje negro que incluía un saco con detalles de plumas y pedrería en color plateado, mientras que la modelo, se decantó por un despampanante vestido metalizado al estilo Paco Rabanne que dejaba a la vista un imponente escote y parte de su abdomen y cintura.

Luis Fonsi y Águeda López en los Latin Grammys 2024. Getty Images (Getty Images)

Usuarios tunden a Luis Fonsi y Águeda López por sus looks en los Latin Grammys 2024

Existen algunas parejas en el mundo del espectáculo que han apostado por estilos que combinen entre sí, sin embargo, Luis Fonsi y Águeda López optaron por algo completamente distinto, optando por estilos contarios, mientras que el del cantante estuvo compuesto por tonos negros y plateados, el de ella fue un tremendo dorado que acaparó toda la atención.

Pero quizá, estos brillantes detalles fueron los que terminaron por no gustar al público quienes los tundieron en redes sociales escribiendo: “¿Esta chica iba de ligue o como señora?”, “Parece un adorno de la pared con ese vestido”, “¿Quién viste a Fonsi? ¡Se ve que no lo quiere pero para nada!”, “Un ‘no’ rotundo”, “Su vestuario esta fatal de los dos”, “Luis no tiene mucha estatura eso le quita altura, Águeda es modelo, no curvilínea, ese traje la hace más cuadrada sin cintura”.