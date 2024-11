Los 10 ‘mandamientos’ de Carolina Herrera para desbordar estilo y elegancia sin importar la edad

Carolina Herrera es quizá una de las figuras más fuertes del mundo de la moda, tanto por su talento en sus diseños como por sus famosos consejos que buscan que las mujeres lleguen a una edad madura con elegancia, siempre y cuando se eliminen ciertas prendas y productos de belleza conforme pasen los años.

Los 10 mandamientos de Carolina Herrera para ser una mujer elegante

Mucho se habla sobre las controversiales reglas de Carolina Herrera, entre ellas, la prohibición de piezas como bikinis, minifaldas, jeans y hasta tenis, sin embargo, existen otros consejos que la venezolana ha dado para lucir elegante sin prohibiciones y con elementos que pueden ser mucho más baratos de lo que crees e incluso, podrías encontrar en tu armario.

Siempre ten una camisa blanca

La camisa blanca se ha convertido en un clásico atemporal del armario, la pieza perfecta para cualquier look, es tan versátil y queda con todo, que por ello, se ha ganado un lugar en la lista de prendas para armar un armario cápsula, así que no olvides sumarla a alguno de tus looks alguna vez.

Camisas blancas. Foto: Pexels (Foto: Pexels)

Olvídate del negro

Carolina Herrera considera el color negro como una apuesta segura para las mujeres de edad madura, en cambio, propone el uso de colores vibrantes, texturas como el satén y estampados florales o de rayas, claro, todo con equilibrio.

Siempre utiliza maquillaje natural y peinado pulido

El maquillaje que ayude a destacar tu belleza natural es el favorito de la venezolana, propone solo destacar los aspectos más bonitos de tu rostro, sin la necesidad de sobrecargar tu cara con demasiados colores; también es una amante del clean look, por lo que prefiere un peinado bien pulido.

Consejos de elegancia de Carolina Herrera. Foto: Pexels (Foto: Pexels)

La actitud lo es todo

Un buen look no lo es si no tienes la actitud para lucirlo, esta es la razón por la que Carolina Herrera siempre aconseja una actitud empoderada, fuerte y siempre segura de sí misma, recuerda que los outfits solo hacen la mitad del trabajo, una actitud refinada es esencial.

Los accesorios discretos son más elegantes

No es necesario optar por accesorios demasiado grandes, en cambio, recomienda unos mucho más pequeños y ligeros, solo un toque de brillo para mantener la elegancia y sofisticación.

Incorpora piezas sastre

Las piezas sastre lo fueron todo este año, y en este caso Carolina Herrera, recomienda siempre apostar por piezas como sacos o pantalones sastre, esos mismos que han reflejado el lujo y glamour dignos del lujo silencioso y el old money.

Consejos de elegancia de Carolina Herrera. Foto: Unsplash (Foto: Unsplash)

Combina colores neutros

Los colores neutros son siempre una buena opción y un sinónimo de elegancia, a veces los estilos demasiado vibrantes pueden ser complicados de combinar y no solo eso, podrían ser incluso un error si no deseas algo que llame demasiado la atención.

Las piezas atemporales y clásicas son todo

Armar un guardarropa con piezas atemporales es crucial, de ahí que expertos en moda recomienden el uso de prendas para un armario cápsula que permitan que se puedan combinar entre sí, además de que son perfectas para cualquier estación del año; te harán lucir siempre en tendencia y moderna.

Consejos de elegancia de Carolina Herrera. Foto: Unsplash (Foto: Unsplash)

El color de labios ideal

El color de labios también es importante, es por eso que Carolina Herrera propone el uso de tonos como el rojo, rosa y nude para un maquillaje natural, sofisticado y elegante.

Cuidado con las proporciones

Ten cuidado con las proporciones cuando apuestos por piezas demasiado holgadas u oversize, trata de complementar, con prendas más ceñidas para generar armonía y ayudar a que tu figura luzca estilizada.