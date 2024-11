“La Jama”, el nuevo tema de Jombriel, Jotta y Waldokinc fue todo un éxito

Los artistas ecuatorianos Waldokinc El Troyano, Jotta y Jombriel, La Sangre Nueva, presentaron su canción ‘La Jama’, un tema que inmediatamente se convirtió en un éxito entre los amantes del género urbano y el dancehall debido a que alcanzó las 50 mil reproducciones en Youtube en sólo 12 horas.

La esperada canción, que combina elementos de reggaetón y dancehall, fue lanzada el miércoles 13 de noviembre, a las 21h00, en plataformas digitales como YouTube y en tan sólo 12 horas, alcanzó métricas sorprendentes. En exclusiva para Metro Ecuador, los artistas Jombriel y Waldokinc, hablaron de lo es este éxito representando a la provincia de Esmeraldas.

‘La Jama’, como nació la idea y cómo se juntaron

Waldokinc contó que conoció a Jombriel en una batalla de Tik Tok, desde ahí fueron hablando hasta que se dio la oportunidad de juntarse para sacar una canción. “Todas las letras de mis canciones tienen algo que ver en el estilo de Waldokinc. Siempre quise grabar con él, le tengo respeto. Yo ya tenía todo en la cabeza, le dije a Jotta y Rommel Moisés - DJ y manager de Jombriel- que quería hacer un perreo con Waldo. La gente comenzó a comentar y querían que haga algo con Waldo, y así salió el tema. Hubo una vibra bacansísima”, relató Jombriel sobre cómo nace la idea de la canción en colaboración con Waldokinc.

“La canción, producción, letra y todo en un 95% es de Jombriel. Yo me he dejado llevar. Jombriel siempre tenía claro de cómo iba a ser la canción”, mencionó Waldokinc sobre la idea y la canción que tiene un estilo que se acostumbra en las canciones de El Troyano, en un género que nace en Jamaica denominado dancehall. Para la producción del video de ‘La Jama’, colaboró Rommel Moisés, manager de Jombriel, y Jotta, su DJ.

De Esmeraldas para el mundo

Ambos artistas son de Esmeraldas y ellos se sienten orgullosos de sus raíces: “Es increíble el apoyo que Esmeraldas da a sus artistas. Hay un respaldo que siente el artista de su pueblo. Esmeraldas siempre ha sido cuna de grandes talentos, atletas, músicos, futbolistas, etc. Tuvimos la suerte de nacer aquí”, dijo Waldokinc sobre sus raíces y como la provincia verde del Ecuador ha visto nacer a varios artistas. “Me siento muy feliz de lo que está pasando en Esmeraldas. Tengo la suerte de ser esmeraldeño”, acotó Jombriel.

Las palabras de Waldokinc a Jombriel

Como un artista experimentado, Waldokinc habló de la carrera de Jombriel y lo que se le viene en el futuro: “He tenido el apoyo y he visto tres generaciones escuchando mis canciones. El camino y lo que se viene a Jombriel son cinco generaciones seguidas. Veo mucho talento en su equipo que tiene un ritmo de trabajo muy rápido. Le recomiendo a Jombriel que siga aprovechando al máximo, con ideas frescas. Lo que le diría es que no pare”.

Cabe recalcar que el equipo de Jombriel está conformado por Jotta y Rommel Moisés, DJ y manager respectivamente, y que colaboraron con la producción de “La Jama” y del video para su lanzamiento.

Mientras tanto, ‘el sangre nueva’, como se lo conoce a Jombriel, recordó sus inicios: “Solito me pongo a llorar en mi cuarto. Al ver todo lo que está pasando, me enorgullece y me llena de felicidad. Solo los artistas sabemos el sacrificio que le metemos día a día. Ese crecimiento ha sido a base de esfuerzo, desveladas”.

¿Sorpresas a futuro?

Después de este tema, se podrían venir ‘sorpresitas’, y así lo mencionó Jombriel: “Creo que tenemos que ir a un show juntos. Me han llamado representantes que quieren a Jombriel y Waldo juntos. Se vienen show juntos, o quien sabe un disco”, mencionó Jombriel quien también agradeció a todos quienes escuchan la música de ambos artistas en todo el país.