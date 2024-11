El bullying en redes sociales no es ningún juego. Los creadores de contenido están expuestos al hate en sus respectivas cuentas, lo cual puede destruir el autoestima de quienes intentar comunicarse a través de una pantalla. El colombiano JH es un claro ejemplo.

El joven se volvió viral una vez que una de sus frases se popularizó a través del meme. “Qué bendición” son las palabras que lo ayudaron a catapultar su imagen.

JH de la Cruz cuyo nombre real es Jhon Harrison de la Cruz, es un streamer colombiano nacido en el municipio de Alcalá, en el Valle del Cauca. Este jueves 13 de junio publicó un video donde rompió su computador y teclado en respuesta a los insultos racistas y burlas en sus streams.

Influencer colombiano rompió su computadora después de recibir insultos racistas Captura de pantalla.

Declaraciones

“Ustedes me tratan como lo peor que hay en la vida. Me insultan, me tiran hate. Prendo el directo y todo el tiempo es lo mismo. ¿Qué culpa tengo yo?”, empezó su video.

“Vengan y me traten a mí como si fuera una porquería. Suficientemente tengo con la miserable vida que me tocó”.

“Uno no debe tomarlos en cuenta para que en verdad lo apoyen. De hoy en adelante ni saludo, ni responder. Voy a enfocarme en lo mío, sin importar lo que ustedes opinen”, comentó.