“Wicked: El fenómeno de Broadway debuta la gran pantalla en Ecuador

El próximo 21 de noviembre “Wicked”: La historia no contada de las brujas de Oz se estrena en los cines de Ecuador, trayendo a la pantalla grande uno de los musicales más aclamados de Broadway. La adaptación llega por fin a la gran pantalla de la mano de Universal Pictures.

Este filme, que combina elementos de fantasía, drama y música, narra la historia no contada de Elphaba y Glinda, dos jóvenes brujas cuyas vidas se entrelazan mucho antes de los eventos que todos conocen en El Mago de Oz.

La película ha cautivado a audiencias en todo el mundo. Desde el inicio de la preventa de boletos en Estados Unidos, Wicked ha logrado un éxito rotundo, posicionándose como la segunda película más vendida del año en preventa y logrando cifras impresionantes, solo superada por Deadpool & Wolverine. También se ha convertido en la película clasificada PG más vendida y ocupa el tercer lugar histórico en esta categoría, sólo superada por Frozen II y El Rey León de 2019.

Wicked

Un elenco estelar

La película cuenta con un elenco de lujo encabezado por Cynthia Erivo como Elphaba, la joven incomprendida con la piel verde, y Ariana Grande como Glinda, la bruja carismática que sueña con ser amada por todos.

La versión doblada al español latino contará con las voces de Danna Paola como Elphaba y Ceci De La Cueva como Glinda, quienes se encargan de interpretar los diálogos y canciones en español.

Sinopsis

Bajo la dirección de Jon M. Chu (conocido por su trabajo en In the Heights y Crazy Rich Asians), Wicked narra la historia no contada de las dos jóvenes brujas que, a pesar de sus diferencias, desarrollan una amistad profunda en la Universidad de Shiz. A lo largo de la trama, sus caminos se separan, pero no sin antes dejar una huella significativa en sus vidas.

Wicked

Con un enfoque visual impresionante, efectos especiales deslumbrantes y una banda sonora que incluye canciones icónicas del musical original como “Defying Gravity” y “For Good”, la película promete llevar a los espectadores al mágico mundo de Oz de una manera nunca antes vista.

Estreno nacional

Wicked llega a las salas de cine de Ecuador el 21 de noviembre, marcando el inicio de lo que promete ser un fenómeno cinematográfico mundial. Con una producción espectacular, un elenco de estrellas y una historia que ha trascendido generaciones, es sin duda uno de los grandes eventos cinematográficos de este año.

Sobre su producción

La película fue filmada en locaciones reales en Inglaterra y en los estudios Universal, con más de un año de trabajo para recrear escenarios mágicos como Munchkinland, que se creó plantando más de 9 millones de tulipanes y construyendo un verdadero Camino Amarillo.

Sobre el vestuario usado es una mezcla de influencias victorianas y steampunk, es otro de los grandes atractivos visuales de la película. Las espectaculares transformaciones de los personajes son complementadas por un trabajo de diseño de vestuario y efectos visuales que dotan a la película de una atmósfera única.

Wicked

Datos curiosos

• Wicked será contada en dos partes, permitiendo una exploración más profunda de la relación entre Elphaba y Glinda. La primera parte llega en noviembre de 2024, y la segunda llegará en 2025.

• La película es un tributo a las mujeres, reflejado en los pequeños detalles de la apariencia de Elphaba, con micro trenzas y pecas, que destacan la importancia de reflejar su identidad única.

• Ariana Grande ha sido fan del musical desde su infancia, y su interpretación como Glinda es el resultado de años de preparación vocal y actuación para lograr el tono soprano del personaje.